FORZA ITALIA L’AQUILA: D’ANGELO NOMINATO VICE COORDINATORE

L’AQUILA – “In accordo con il coordinatore regionale di Forza Italia, l’onorevole Nazario Pagano, e sentiti il coordinatore provinciale Gabriele De Angelis ed il vice coordinatore provinciale Giorgio De Matteis, ho provveduto a nominare il consigliere comunale Daniele D’Angelo vice coordinatore comunale di Forza Italia L’Aquila”.

Lo dichiara in una nota Stefano Morelli, coordinatore comunale FI L’Aquila.

Una nomina che arriva dopo le roventi polemiche dei giorni scorsi sul tema della sicurezza in città, vicenda che ha visto lo stesso D’Angelo – eletto nel 2022 con L’Aquila al centro e di recente passato a FI – schierarsi apertamente, ancora una volta, contro il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, FdI, minando i già precari equilibri all’interno della maggioranza di centrodestra.

“Daniele sarà una risorsa preziosa al mio fianco per l’organizzazione e la crescita del nostro movimento politico – aggiunge Morelli – D’Angelo ha già dato ampia dimostrazione di privilegiare sempre l’interesse della città, come da ultimo ha fatto focalizzando l’attenzione e ribadendo quanto da Forza Italia già detto prima, ovvero che esiste in città una alta percezione di paura, da parte dei nostri concittadini, rispetto al tema della sicurezza visto anche l’ultimo episodio di violenza avvenuto nel cuore del nostro amato centro storico”.

“Non è un caso né un vezzo se il prefetto Cinzia Torraco , che ringraziamo per l’attenzione che pone nei riguardi del nostro territorio, ha convocato d’urgenza la commissione per l’ordine pubblico e discutere con gli attori istituzionali preposti le misure da intraprendere per mettere un freno a questa che ormai è divenuta un’esigenza da parte dei nostri concittadini ovvero vivere con serenità all’interno della nostra città”, conclude.