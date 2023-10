FORZA ITALIA L’AQUILA: DE MATTEIS DELEGATO AI RAPPORTI CON GLI ALLEATI

L’AQUILA – “Onde fare chiarezza sulle notizie apparse oggi su alcuni organi di stampa in merito alla presenza di esponenti di Forza Italia nell’esecutivo della città dell’Aquila, il coordinatore regionale Nazario Pagano e il coordinatore provinciale Gabriele De Angelis, concordemente hanno ritenuto opportuno affidare al vice coordinatore provinciale Giorgio De Matteis il compito di confrontarsi con i responsabili dei partiti alleati, ed eventualmente con il sindaco della Città dell’Aquila, per individuare un percorso all’interno della coalizione di centrodestra che faccia una analisi sia sulle attività amministrative in corso d’attuazione che sugli eventuali equilibri politici tesi a rafforzare l’attuale compagine amministrativa, proprio per il senso di responsabilità richiamato dallo stesso sindaco Pierluigi Biondi”

È quanto si legge in una nota inviata da Forza Italia L’Aquila, e firmata dallo stesso Nazario Pagano, e l’investitura di De Matteis, suona come un chiaro messaggio politico a Biondi che avrebbe gradito altri interlocutori e che come denunciato da Fi “continua a sfuggire al confronto”. In una situazione in cui si registra anche un conflitto interno al Fdi, con il senatore Guido Liris che, in qualità di vice coordinatore regionale di Fratelli d’Italia – carica alla quale è stato nominato di recente – ha assicurato il suo impegno a seguire la vicenda.

“Da oggi il ruolo di De Matteis sarà quello di delegato per garantire il rispetto degli elettori, degli equilibri politici e della giusta rappresentanza nell’azione politico amministrativa di un partito, Forza Italia, che ha dato un contributo fondamentale, per ben due volte, alla vittoria dell’intera coalizione del centrodestra al Comune dell’Aquila”, aggiunge Pagano.