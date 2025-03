FORZA ITALIA L’AQUILA: OGGI CONGRESSO CON CAPPETTI UNICO CANDIDATO, SANTANGELO SI PRENDE PARTITO

L’AQUILA – ll congresso comunale dell’Aquila di Forza Italia, con seggi aperti da oggi alle 11 al Centro Arcobaleno in via Mausonia, nominerà oggi segretario comunale Stefano Cappetti, candidato unico, e fedelissimo dell’assessore regionale alla Cultura e Sociale, nonché presidente del consiglio comunale, Roberto Santangelo, essendo il suo responsabile dell’ufficio segreteria dell’assessorato.

Questo nell’ambito del durissimo scontro interno tra lo stesso Santangelo e Giorgio De Matteis vicesegretario provinciale di Forza Italia e il segretario comunale uscente Stefano Morelli, divampato per il rifiuto dell’assessore di lasciare la carica da presidente del consiglio, e di non essersi iscritto al gruppo di Forza Italia in Comune, restando nella sua civica L’Aquila futura, nonostante il partito, nel quale è entrato solo nell’estate 2o23, si sia mobilitato a L’Aquila per fargli campagna elettorale alle regionali, dove Santangelo è stato rieletto co 9.600 voti, primo degli azzurri in Abruzzo.

La seconda causa del dissidio è stata risolta, Santangelo si è iscritto al gruppo la scorsa settimana, dopo una conferenza stampa di fuoco di De Matteis e Morelli, che aveva annunciato l’intervento del partito nazionale contro Santangelo.

Ora però Santangelo, forte di 1.600 tessere su 1.300 si appresta oggi a prendere il controllo del partito cittadino.

Vice segretario sarà poi il capogruppo di Forza Italia Daniele D’Angelo, detto Parkeller, che si è schierato con Santangelo nello scontro interno.

Mentre nel gruppo consiliare sono dall’altra parte della barricata gli altri due consiglieri comunali, Laura Cococcetta, vicecapogruppo rimossa, e Guglielmo Santella, presidente seconda commissione Lavori pubblici, che in una nota di fuoco hanno duramente contestato la “immotivata” nomina fatta da D’Angelo di Santangelo a vicecapogruppo, “senza alcuna riunione né tantomeno alcuna condivisione”, come pure hanno contestato la ripartizione dei voti all’interno delle commissioni consiliari.

Tornando al congresso: l’inizio dei lavori è previsto alle 11, mentre i seggi saranno aperti dalle 11:30 alle 21. La mozione di Cappetti è ‘Libertà è Partecipazione’, che ha ricevuto il sostegno di oltre 730 firmatari.

A seguire i candidati alla carica di componenti del coordinamento comunale.

1. Daniele D’Angelo (vice-coordinatore)

2. Luca Tarquini

3. Remo Paone

4. Giovanni De Sanctis

5. Oscar Colaiuda

6. Fabrizio Dionisio

7. Antonello Di Giamberardino

8. Sonia Fiucci

9. Fabio De Benedictis

10. Andrea Rocci

11. Thomas Malatesta

12. Gianluigi Sabatini

13. Adolfo Bonura

14. Maurizio Panepucci

15. Alfonso Magliocco

16. Alessandra Santangelo

17. Raffaella Merelli

18. Carmen Zonfa

19. Monia Buontempo

20. Maria Emma Attardi

21. Angelo Giardini

22. Annalisa Di Stefano

23. Federica Panella

24. Mauro Cappelli

25. Stefano Baiocco

26. Roberto Federico

27. Sonia Ciocca

28. Loredana Errico

29. Fabrizio Cococcetta

30. Ernesta Di Luzio