FORZA ITALIA: LIDIA ALBANI NOMINATA RESPONSABILE REGIONALE DEL DIPARTIMENTO DISABILITA’ SOCIALE

TERAMO – La Coordinatrice provinciale di Teramo Rita Ettorre, ha espresso “grande soddisfazione per la nomina di Lidia Albani a Responsabile regionale del Dipartimento Disabilità e Sociale di Forza Italia Abruzzo. Questa nomina- scrive Ettorre in una nota- è un meritato riconoscimento da parte del Coordinatore regionale, onorevole Nazario Pagano, per l’impegno decennale di Lidia Albani nel settore delle politiche sociali e per le sue notevoli capacità organizzative. Tali qualità sono state particolarmente evidenti durante la gestione dell’emergenza Covid e nell’accoglienza dei circa 1000 profughi ucraini a Giulianova, tra cui un gruppo di 103 minori non accompagnati.” Lidia Albani ha iniziato l’attività politica in Forza Italia nel 2014 e dal 2019 ricopre il ruolo di Vice Sindaco e Assessore del Comune di Giulianova (Te), con delega alle politiche sociali, pari opportunità, politiche per la casa, politiche dell’infanzia e diritti dei bambini, politiche giovanili, pubblica istruzione e protezione civile e gemellaggi. Lidia inoltre è componente del Coordinamento provinciale di Forza Italia a Teramo. “A lei rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro”, conclude la Ettorre