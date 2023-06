FORZA ITALIA: LUCIO CIERI NUOVO COORIDNATORE CITTADINO DI ORTONA

CHIETI – Lucio Cieri è il nuovo coordinatore cittadino di Forza Italia a Ortona.

Durante la conferenza stampa che si è svolta questa mattina a Pescara per la presentazione della giornata nazionale del tesseramento del 24 e del 25 giugno, il coordinatore regionale Nazario Pagano insieme al capogruppo in consiglio regionale Mauro Febbo e il coordinatore provinciale Daniele D’Amario, ha annunciato la nomina di Cieri al coordinamento del partito per la città di Ortona.

“Sono felice che Lucio Cieri torni a ricoprire un ruolo primario all’interno del partito di Forza Italia”, ha spiegato il capogruppo Mauro Febbo, “la designazione di Cieri a coordinatore cittadino rappresenta un passaggio di crescita di Forza Italia e un momento per definire le prossime strategie per Ortona”.

Per la prima volta in consiglio comunale nel 1998, Lucio Cieri ha ricoperto il ruolo di presidente del Consiglio nel 2002 e di vicesindaco nel 2007.

“Ringrazio i vertici regionali e provinciali per la fiducia accordatami”, ha dichiarato Cieri, “la mia nomina avviene in un momento cruciale della storia di questo partito, ovvero dopo la morte del leader Silvio Berlusconi. Lavorerò portando avanti la rotta già da lui tracciata condividendo i valori democratici, liberali e di buon governo”.

E Cieri conclude: “Domenica 25 giugno alle ore 19.00 in piazza della Repubblica inizierà la campagna di tesseramento a cui seguiranno appuntamenti e iniziative già in programma”.