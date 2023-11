FORZA ITALIA: LUISA TAGLIERI UFFICIALIZZA ADESIONE, “HO RACCOLTO APPELLO A UNITA’ RIFORMISTI”

L’AQUILA – L’ex vicesindaco di Sulmona Luisa Taglieri, figlia di Domenico Taglieri, presidente della Fondazione Carispaq, ha aderito a Forza Italia.

Luisa Taglieri si era candidata alle ultime comunali di Sulmona, con la lista Avanti Sulmona, civica socialista, in appoggio dell’ex assessore regionale Andrea Gerosolimo.

L’annuncio dopo l’incontro con la senatrice Stefania Craxi, presidente della Commissione Affari Esteri di Palazzo Madama.

“Nelle scorse settimane Stefania Craxi – scrive Taglieri – ha rivolto un appello ai riformisti, invitandoli ad aderire a Forza Italia. Anche in risposta alla sua sollecitazione, annuncio oggi il mio ingresso, e quello di un gruppo di amici, nel partito fondato da Silvio Berlusconi, spazio di libertà entro il quale hanno trovato rispetto, valorizzazione e dignità gli ideali del socialismo riformista”.

Il presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera Nazario Pagano, coordinatore regionale Fi Abruzzo, che, si legge nella nota “in queste settimane ha agevolato le nuove adesioni con interlocuzioni costanti a vari livelli, ha accolto di buon grado l’adesione della Taglieri e di altri esponenti, nuovi ingressi che certificano e rafforzano la nostra presenza in Abruzzo e dimostrano come Forza Italia, formazione aperta, credibile, responsabile e affidabile sia l’unico partita moderato, liberale, cattolico ed europeista che continua a catalizzare l’attenzione di autorevoli esponenti politici e dei cittadini”.

“Forza Italia ha sempre sostenuto e fatto proprie le battaglie di giustizia e verità dei socialisti e, in questa fase storica, i riformisti sono chiamati a delineare un orizzonte di futuro. Aderire a Forza Italia, come ben evidenziato dalla senatrice Craxi, cui va il mio ringraziamento per il lavoro che sta portando avanti, significa investire in una forza della ragione che ha dimostrato con i fatti di avere a cuore i destini dell’Italia” conclude Taglieri.