FORZA ITALIA, NOMINE CON POLEMICHE AD AVEZZANO. MARTINO: “MI DISPIACE DI NON ESSERE STATO INVITATO”

AVEZZANO – Nomine di Forza Italia con polemiche ad Avezzano, dove è stato presentato oggi il nuovo coordinamento cittadino.

Ad innescare un acceso dibattito il deputato forzista Antonio Martino, eletto nel 2018 nella circoscrizione aquilana, che ha espresso il suo malumore per non essere stato invitato, rispondendo a un post del coordinatore regionale di Fi, il senatore Nazario Pagano.

“Oggi bellissima giornata ad Avezzano per Forza Italia – ha scritto Pagano nel post – Nasce il nuovo coordinamento di Forza Italia ad Avezzano con una partecipazione femminile al 50%. Grazie al coordinatore provinciale Gabriele De Angelis, al coordinatore cittadino Aureliano Giffi e al capogruppo in Comune Goffredo Taddei per il lavoro svolto e per l’impegno ad allargare ulteriormente le fila del nostro partito con nuovi esponenti, anche di lunga esperienza amministrativa. Forza Italia dopo queste elezioni amministrative dimostra di essere attrattiva”.

Secco il commento di Martino, già segretario organizzativo del partito che si è dimesso dall’incarico proprio “in dissenso con i principi personalistici di gestione politica ed organizzativa del partito in Abruzzo”, proponendosi come alternativa allo stesso Pagano: “Sono molto contento per l’mpegno di Fi ad Avezzano, mi dispiace solo di non essere stato invitato, un in bocca al lupo a tutti”, ha scritto su Fb.

Questa mattina alla presentazione che si è tenuta al Comune, oltre a Pagano, c’era il coordinatore provinciale Gabriele De Angelis, ex sindaco di Avezzano, il coordinatore cittadino Aureliano Giffi ed il consigliere comunale di opposizione Goffredo Taddei.

Forza Italia alle passate elezioni amministrative di Avezzano, che hanno visto l’elezione di Gianni Di Pangrazio, ha corso da sola appoggiando la docente Anna Maria Taccone, con la benedizione dell’ex sindaco De Angelis e del senatore Pagano, senza quindi sostenere la coalizione del centrodestra e il candidato leghista Tiziano Genovesi.

I componenti del nuovo coordinamento di Forza Italia Avezzano sono: Mauro Acierno, Gianluigi Angeloni, Maria De Angelis, Mauro Di Benedetto, Giuseppe Fantauzzi, Maurizio Gallese, Tiziana Maggi, Annamaria Moro, Michela Olivieri, Dea Piersanti, Francesco Quattrocchi, Tiziana Sforza, Roberto Torti e Sonia Sorgi, già responsabile di Forza Italia donne).

Proprio con quest’ultima si è animato un vivace scambio di battute con Martino, con accuse reciproche di disinteresse nei confronti della città. Una discussione ospitata sempre sotto al post di Di Pangrazio, che però non è intervenuto.