FORZA ITALIA, PAGANO: “BERLUSCONI ARTEFICE RIVOLUZIONE LIBERALE”

L’AQUILA – “Da 29 anni, Forza Italia rappresenta un faro per i liberali e i moderati, un riferimento centrale per le istituzioni democratiche e una realtà politica insostituibile per il Paese. Grazie al Presidente Silvio Berlusconi l’Italia può contare su una proposta di governo in grado di costituire il baricentro per tutti coloro che si riconoscono nella cultura politica popolare”.

Lo scrive, in una nota, il presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, l’abruzzese Nazario Pagano: “Con la nostra storia, le nostre battaglie, e i risultati ottenuti in questi anni, abbiamo contribuito in maniera decisiva allo sviluppo del Paese, rafforzando il ruolo dell’Italia a livello europeo e internazionale”.

“Continueremo a lavorare guardando ai prossimi decenni con rinnovato entusiasmo, portando sempre avanti la rivoluzione liberale che continua a guidare la nostra azione politica”, conclude Pagano.