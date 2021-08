FORZA ITALIA: PAGANO REPLICA A PELINO, “NON LA VEDO DAL 2018, E NON RINNOVA TESSERA”

SULMONA – “La gestione fallimentare del partito a cui si riferisce l’onorevole Paola Pelino ha prodotto quattro parlamentari, decine di sindaci assessori regionali, presidente del consiglio regionale. Lei piuttosto sono anni che non rinnova l’iscrizione a Forza Italia e personalmente non la vedo dal 2018″.

Non si è fatta attendere, sulle pagine del Centro la piccata replica del coordinatore regionale di Forza Italia, il senatore Nazario Pagano, alla sulmonese Pelino, berlusconiana della prima ora, tre volte parlamentare con Forza Italia, a gennaio possibile candidata del centrodestra alle elezioni amministrative di ottobre nella sua Sulmona, dove il centrodestra ha candidato Vittorio Masci. Poi il clamoroso annuncio dell’ imprenditrice dei confetti della città di Ovidio: quella di meditare seriamente di abbandonare gli azzurri, forse per aderire ad Azione dell’ex ministro ed europarlamentare Carlo Calenda. Non risparmiando critiche al senatore Pagano, coordinatore regionale del partito.

“La crisi di Forza Italia anche nella nostra città non è assolutamente imputabile al delegato cittadino Lorenzo Fusco”, ha detto chiaro e tondo Pelino a Reteabruzzo, “è imputabile al coordinamento regionale, che da anni fa solo vittime sul territorio”.

E in una intervista al quotidiano Il Centro è ancora più esplicita: “È stucchevole l’inadeguatezza del coordinatore regionale Nazario Pagano, che continua a restare al suo posto nonostante in questi anni abbia solo ottenuto sconfitte elettorali spingendo il partito verso il baratro. Mi trovo in un momento di riflessione e molto probabilmente, con grande rammarico, sarò costretta a lasciare il partito al quale ho dato 20 anni della mia vita”.

Pagano però ribatte: “Posso solo dire che Forza Italia in Abruzzo è rappresentata ai massimi livelli da altri leader. La Pelino parla di sconfitta ad Avezzano dove da solo, il nostro partito, ha ottenuto il 18 per cento dei consensi. In questo momento siamo impegnati nella composizione delle liste nei Comuni dove si andrà a votare il prossimo mese di ottobre. E si voterà anche a Sulmona dove Forza Italia farà una buona lista con gente nuova per poter tornare a crescere e dimenticare così le devastazioni passate”.