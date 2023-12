FORZA ITALIA, SANTANGELO: “SQUADRA VIVA CHE GUARDA AL FUTURO”

L’AQUILA – “Oggi è una bella giornata di democrazia perché siamo uniti in un partito che si rinnova partendo dal basso, attraverso la selezione di una classe dirigente che porterà all’elezione di Gabriele De Angelis a coordinatore provinciale di Forza Italia”.

Ha esordito così Roberto Santangelo, vice presidente del Consiglio regionale e presidente del Consiglio comunale dell’Aquila, in occasione del Congresso Provinciale di Forza Italia che si è riunito questa mattina, 17 dicembre, all’Auditorium Ance.

“Un’occasione per ribadire la coesione di un partito che pone attenzione alle esigenze delle aree interne del territorio e che si mostra compatto anche e soprattutto in vista delle prossime elezioni regionali. Stiamo costruendo una squadra viva che si alimenta anche del contributo degli iscritti, degli amministratori locali e di coloro che credono nella nostra vision democratica e liberale. Molti partiti sono nati e si sono estinti in poco tempo, noi siamo qui per guardare al futuro e questa è l’identità di Forza Italia: un partito con un passato ben determinato, pronto a guardare avanti”.

Santangelo ha poi ricordato il valore dell’incontro odierno per eleggere i coordinatori che rappresenteranno la provincia dell’Aquila a Roma: “Persone che credono nella politica e che andranno nei comuni e nelle frazioni per parlare dei valori che Forza Italia intende difendere. Abbiamo già cominciato a farlo impegnandoci a salvaguardare le pensioni che rischiavano dei tagli, opponendoci alle tasse sulle seconde case e all’ulteriore innalzamento dei tassi d’interesse proposti dalla BCE. Attraverso la vicinanza al Partito Popolare Europeo e il ruolo strategico ricoperto da Antonio Tajani nel Parlamento Europeo, Forza Italia instaura ogni giorno un dialogo importante con le istituzioni europee e lo fa con grande energia per rappresentare ogni territorio italiano”.

“Siamo pronti ad affrontare insieme, le sfide che si pongo no di fronte a noi e lo faremo con lealtà e trasparenza per portare nei grandi palazzi delle istituzioni nazionali ed europee i nostri valori democratici e le istanze del nostro territorio”, ha concluso.