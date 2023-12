PESCARA – È Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio della Regione Abruzzo e commissario provinciale uscente, il neo-coordinatore provinciale di Forza Italia a Pescara.

L’elezione, presieduta dal senatore Maurizio Gasparri, è avvenuta questa mattina per acclamazione nel corso del primo Congresso provinciale degli Azzurri indetto dalla scomparsa del leader Silvio Berlusconi.

Ad annunciare la ricandidatura del commissario provinciale uscente Sospiri è stato l’onorevole Nazario Pagano: “Forza Italia si presenta con una lista unitaria, e presentiamo ufficialmente anche la nostra candidata alle Europee, Antonella Ballone, presidente della Camera di Commercio Teramo-L’Aquila. Oggi gli Azzurri hanno una grande forza, siamo presenti in tutte le amministrazioni, un partito che non è mai cambiato dalla sua fondazione, nel ’94, e oggi è un punto di riferimento assoluto. A marzo sosterremo senza esitazioni il presidente Marco Marsilio ricandidato al Governo della Regione e siamo pronti alla corsa per le comunali di Pescara con il sindaco Carlo Masci”.

A salutare e applaudire la nomina una sala gremita, oltre 300 aventi diritto al voto tra cui moltissimi sindaci e amministratori pubblici, alla presenza, tra gli altri, dell’onorevole Nazario Pagano, del sindaco Carlo Masci e del vicepresidente dell’Assemblea Roberto Renzetti, capogruppo al Comune di Forza Italia. Ad aprire i lavori congressuali i saluti di Gabriele Evangelista della Lega e di Lino Di Federico per il Partito Repubblicano.

“Al senatore Gasparri – ha esordito il sindaco Masci – l’Abruzzo deve un ringraziamento sostanziale e non solo formale: quando dovevamo combattere una sinistra aggressiva che aveva conquistato tutte le posizioni, Gasparri ci ha aiutato e oggi continua a lavorare sulla nostra regione, anche quando il vento è cambiato grazie a persone come il Coordinatore regionale Pagano e al Presidente Sospiri che in questi anni sono riusciti a costruire un programma di governo che fonda le sue basi su valori autentici riconosciuti dai cittadini. E poi un sentimento di riconoscenza al leader Silvio Berlusconi, che ha saputo creare una coalizione compatta in cui Forza Italia emerge per la sua difesa coerente dei principi liberali”.

“In questi cinque anni – ha ripercorso il Commissario Sospiri – non c’è stata una iniziativa di supporto, una conquista, che non abbia visto in prima linea Forza Italia. Siamo partiti in 3, io, il consigliere Mauro Febbo, surrogato poi da Daniele D’Amario, e Umberto De Annuntiis, in questi anni abbiamo accolto tanti amici e non solo abbiamo tenuto l’agenda di governo, ma abbiamo tenuto insieme la maggioranza. Siamo sempre i primi ad arrivare in aula, e gli ultimi ad andare via e allora ricordiamo alcune delle conquiste e degli obiettivi raggiunti, a partire dall’ultimo, ossia il nuovo Piano della Rete Sanitaria Ospedaliera, il primo approvato dopo 25 anni, nessuno mai ci aveva neanche provato prima, neanche chi oggi, preso dalla noia prenatalizia, fa annunci roboanti, non ci sono riusciti. Grazie a quel Piano noi sbloccheremo l’edilizia sanitaria, creeremo nuove Strutture complesse, assumeremo nuovo personale, ovviamente non abbiamo finito, anzi quel documento è solo l’inizio di un percorso”.

“Chiaramente non si rivoluzionano le regioni in soli 5 anni, per raggiungere risultati d’eccellenza occorre stabilità ed è necessario confermare il buon governo di centrodestra per altri cinque anni. E poi: chi altri, se non Forza Italia, ha affrontato seriamente i temi della Bolkestein, noi siamo l’unica Regione che si è costituita contro la legge iniqua. Chi ha affrontato il tema della riforma dell’edilizia e della legge urbanistica? Chi ha cercato di fare una legge per sbloccare i crediti del 110, chi ha sbloccato i fondi per la cultura e il turismo, chi ha spinto per la Film Commission e ha lavorato affinchè il Trasporto pubblico locale non venisse spazzato via, chi ha messo le aziende e le imprese locali al centro dell’azione di Governo? Lo ha fatto il Governo di centrodestra, ma il cuore, il cervello e le gambe sono state di Forza Italia. Siamo i più rispettati, i più ascoltati perché siamo i più preparati, i più seri e i più presenti, non ci facciamo trascinare dalle mode del momento, siamo oggetto di scuola. Oggi è tutto più complicato e ci vuole preparazione per risolvere i problemi”.

“Siamo passati attraverso le elezioni politiche – ha ancora rimarcato il commissario Sospiri – in cui Forza Italia ci ha trattato male, e invece avremmo meritato e meritiamo il rispetto di una Regione che alle scorse politiche ha riportato la seconda o la terza percentuale in Italia senza alcun collegio, e a parte il senatore Gasparri, non abbiamo ricevuto ringraziamenti. Forza Italia è anche il partito delle aperture nei confronti di chi ha voglia di lavorare, siamo la forza del futuro che si prepara ad affrontare la sfida regionale e comunale, due battaglie diverse, Pescara è una città difficile da governare, il centrodestra ha ben governato, ma non considero un tabù correggere eventuali errori e se c’è qualcosa da correggere lo faremo insieme. L’importante è continuare a credere nei valori di Forza Italia, capaci di andare oltre la morte del nostro leader”.

E dopo gli interventi dei vari rappresentanti istituzionali, la parola al senatore Gasparri per la conclusione dei lavori congressuali: “Il leader Berlusconi ha avuto il merito di aver impedito l’egemonizzazione del paese da parte della sinistra, anche quando il fisico non lo sosteneva più. Berlusconi ci ha lasciato un insegnamento: per molti anni abbiamo vissuto sotto una guida carismatica e quando il Presidente ci ha lasciato ci siamo ritrovati con le responsabilità. E allora abbiamo ripreso il nostro Statuto e abbiamo deciso di eleggere un segretario, il nostro Partito non avrà mai più un presidente che resterà per sempre Silvio Berlusconi il cui nome resterà sempre nel nostro simbolo. Da parte di Forza Italia arriva oggi un richiamo pragmatico a un centrodestra unito, perché quando andiamo uniti si vince, e in questa unione gli Azzurri avranno sempre una posizione baricentrica”.

Subito dopo il Congresso ha eletto per acclamazione Lorenzo Sospiri quale coordinatore provinciale di Forza Italia per Pescara.

Eletti al Coordinamento provinciale anche Antonio Baldacchini, Angelo Belli, Camillo Colangelo, Claudio Daventura, Luigi De Acetis, Valter De Luca, Isabella Del Trecco, Marco Della Torre, Antonio Delle Monache, Maria Laura Di Domenico, Domenico Di Meo, Marcello Giordano, Mario Lattanzio, Patrizia Martelli, Manuela Peschi, Augusto Recchia, Roberto Ruggieri, Claudio Croce, Luigi Albore Mascia, Emilio Palumbo, Ivo Petrelli, Gilberto Petrucci, Fabrizio Rapposelli ed Eugenio Seccia.

Delegati al Congresso Nazionale sono stati designati Claudio Croce, Isabella Del Trecco, Manuela Peschi, Ivo Petrelli, Fabrizio Rapposelli, Jonni D’Andrea e Isabella Gualtieri.

Compongono il Coordinamento provinciale con diritto di voto il coordinatore provinciale Lorenzo Sospiri, anche in qualità di consigliere regionale eletto nella provincia; i coordinatori comunali del Capoluogo di provincia Alessio Di Pasquale e dei Comuni con oltre 30mila abitanti – Montesilvano Carlandrea Falcone; i Coordinatori provinciali di Forza Italia ‘Giovani per la Libertà’ Guido Palumbo e Forza Italia Seniores Gennaro Passerini; il vicepresidente della Provincia Giorgio De Luca; il capogruppo di Forza Italia in Consiglio provinciale Emidio Camplese; il sindaco e il capogruppo di Pescara Carlo Masci e Roberto Renzetti; il parlamentare onorevole Nazario Pagano; i vicecoordinatori provinciali Renzetti e Gualtieri; i responsabili dei Settori Organizzazione Ivo Petrelli; Enti locali Fabrizio Rapposelli; Dipartimenti Claudio Croce; Comunicazione Gilberto Petrucci; Formazione Luigi Albore Mascia, Adesioni Emilio Palumbo e il responsabile amministrazione e Tesoreria Eugenio Seccia.