FORZA ITALIA: STAGIONE DEI CONGRESSI AL VIA DA CASALANGUIDA. RICOTTA ELETTO COORDINATORE CITTADINO

CASALANGUIDA – Casalanguida (Chieti) dà il via alla stagione dei congressi di Forza Italia in Abruzzo. Qui oggi è stato eletto per acclamazione come coordinatore cittadino del partito il vicesindaco (ed ex sindaco per tre mandati) Andrea Ricotta. Ora i congressi si terranno in tutte le città della provincia e della regione in cui si è raggiunto il numero minimo di 25 tesserati.

I lavori sono stati aperti dal saluto del sindaco Luca Conti, che è anche coordinatore regionale di Forza Italia Giovani e che ha espresso soddisfazione: “Casalanguida si conferma un baluardo di Forza Italia, un comune in cui il nostro partito ha sempre ottenuto risultati straordinari. Questo congresso è solo il primo passo per rafforzare ulteriormente la nostra presenza su tutto il territorio abruzzese”.

A seguire, il coordinatore provinciale di Forza Italia Chieti Daniele D’Amario, che ha salutato l’assemblea elogiando il lavoro svolto nel comune e ringraziando gli iscritti: “Casalanguida rappresenta uno dei comuni con la più alta percentuale di preferenze per Forza Italia durante tutte le tornate elettorali, raggiungendo percentuali anche del 50%”.

Hanno portato il loro saluto anche il coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani Chieti Mauro Mammarella, il vice coordinatore regionale di Forza Italia Giovani Sebastiano Di Nunzio e il coordinatore regionale dei Seniores Filippo Arbore, “sottolineando l’importanza del radicamento del partito nelle realtà locali e il ruolo attivo che i giovani e i seniores stanno giocando nel rafforzamento della presenza di Forza Italia in Abruzzo”, come si legge in una nota.