FORZA ITALIA, TRE NUOVE ADESIONI IN ABRUZZO: ENTRANO ANTONETTI, PALUMBI E CASMIRRI

L’AQUILA – “Forza Italia continua a crescere dimostrando di essere polo attrattivo, coerente, uno spazio di libertà e giustizia che non ha eguali nel panorama nazionale e locale. Non posso che accogliere allora come un grande successo, e riconoscimento del lavoro fin qui svolto, le adesioni al nostro partito in Abruzzo di Carlo Antonetti, consigliere comunale di Teramo, Daniele Palumbi, sindaco di Torricella Sicura, Alessandro Casmirri, consigliere provinciale di Teramo e consigliere comunale di Martinsicuro”.

Così, in una nota, Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia in Abruzzo e presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera.

“Tre esponenti politici di qualità – aggiunge Pagano – che ci aiuteranno ad assicurare una presenza ancora più incisiva al servizio dei cittadini e permettere ai nostri territori di affrontare con spirito di iniziativa, coraggio e volontà, le sfide che saranno chiamati ad affrontare”.