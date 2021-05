FORZA ITALIA: UNA ZES TRA MARCHE E ABRUZZO PER AREE INDUSTRIALI

ANCONA – Una Zes interregionale Marche-Abruzzo per le aree industriali.

È l’ipotesi emersa durante un incontro a Roma del commissario regionale Forza Italia Marche, il senatore Francesco Battistoni, sottosegretario all’Agricoltura, della capogruppo regionale marchigiana di FI Jessica Marcozzi e dell’assessore regionale al Lavoro Stefano Aguzzi, presente il senatore Andrea Cangini, con il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna.

La Zes (Zona Economica Speciale) tra Marche e Abruzzo a sostegno delle aree industriali delle due regioni, sarebbe propedeutica al rilancio economico-industriale ed occupazionale dei territori interessati dall’intervento e, di conseguenza, dell’economia regionale, informa una nota.

“Ancora una volta Forza Italia – il commento, a margine dell’incontro, di Marcozzi e Aguzzi – si dimostra in prima linea, a tutti i livelli, nel sostenere concretamente il tessuto produttivo delle Marche, una regione che ha subìto le ripercussioni di una crisi economica senza precedenti, del sisma e ora della pandemia. Sostenere le aree industriali significa favorire la rinascita non solo economica ma anche occupazionale e, dunque, sociale, della nostra regione. Ringraziamo il ministro Carfagna per l’attenzione che ancora una volta ha manifestato nei confronti delle Marche. Forza Italia è unita, compatta e costantemente al lavoro per il bene dei marchigiani”.