L’AQUILA – Continua il successo del recital “Forza Venite Gente AQ”, che domenica 9 novembre alle ore 15.00 approderà nella frazione aquilana di Paganica, presso il Centro parrocchiale San Giustino.

Giunta alla sesta replica, dopo i grandi consensi raccolti a Pettino, Coppito, nel Monastero di San Basilio, all’Istituto Santa Maria degli Angeli e all’Istituto Dottrina Cristiana, la rappresentazione continua a emozionare il pubblico con la sua forza spirituale e la sua capacità di unire fede, musica e teatro.

Il recital, ispirato alla vita di San Francesco d’Assisi, è messo in scena da un gruppo di volontari aquilani che, con passione e spirito di servizio, hanno saputo trasformare la celebre opera musicale in un’esperienza corale di evangelizzazione e condivisione.

A fare da cornice questa volta sarà la Parrocchia di Santa Maria Assunta di Paganica, che accoglierà nel suo centro parrocchiale San Giustino, la compagnia per un pomeriggio di riflessione, gioia e fraternità, sulle orme del “Poverello di Assisi”.

Con canti, dialoghi e momenti di intensa partecipazione, “Forza Venite Gente AQ” rinnova il suo messaggio di pace e speranza, invitando tutti a riscoprire i valori autentici della fede e della solidarietà.

Un appuntamento da non perdere per chi desidera vivere un’esperienza che tocca il cuore e unisce la comunità.

L’ingresso è libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.

“FORZA VENITE GENTE AQ”: NUOVA REPLICA DEL RECITAL NEL CENTRO PARROCCHIALE DI PAGANICA L'AQUILA – Continua il successo del recital "Forza Venite Gente AQ", che domenica 9 novembre alle ore 15.00 approderà nella frazione aquilana di Pa...