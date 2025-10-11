“FORZA VENITE GENTE AQ”: QUINTA REPLICA DEL RECITAL NELLA CHIESA DELLA DOTTRINA CRISTIANA

L’AQUILA – Dopo il successo delle precedenti repliche nella chiesa di Pettino, Coppito, nel Monastero San Basilio e presso l’Istituto Santa Maria degli Angeli, torna a grande richiesta “Forza Venite Gente AQ”, il recital ispirato al celebre musical che racconta la vita e il messaggio di San Francesco d’Assisi.

La quinta rappresentazione si terrà domani, 12 ottobre 2025, alle ore 16.00, nella Chiesa dell’Istituto Dottrina Cristiana, in Largo Istituto Dottrina Cristiana, all’Aquila, in occasione dell’Ottobre Missionario.

Lo spettacolo, che ha già conquistato centinaia di spettatori con la sua semplicità e intensità, è portato in scena da un gruppo di volontari e interpreti aquilani tutti non professionisti, che, attraverso musica, canto e recitazione, ripercorrono le tappe principali della vita del Santo di Assisi, messaggero di pace, fraternità e amore per il creato. “Forza Venite Gente AQ” nasce come un progetto comunitario che unisce parrocchie, famiglie e scuole del territorio, con l’obiettivo di diffondere, anche attraverso il linguaggio del teatro musicale, i valori universali della solidarietà e della fede.

Un appuntamento aperto a tutti, grandi e piccoli, per vivere insieme un pomeriggio di spiritualità, arte e condivisione nella cornice accogliente della Chiesa della Dottrina Cristiana. Ingresso libero. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.