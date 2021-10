FOSSA, INSEDIATA LA NUOVA AMMINISTRAZIONE. SINDACO BOCCABELLA: “SUBITO AL LAVORO”

FOSSA – Si è insediata la nuova amministrazione del comune di Fossa, a seguito delle elezioni svolte lo scorso 3 e 4 ottobre, vinte dalla lista civica Fossa Bene Comune, che fa capo al sindaco Fabrizio Boccabella.

“Abbiamo ottenuto un ampio consenso di oltre il 60% in termini di voti – afferma il riconfermato primo cittadino di Fossa – a testimonianza dell’apprezzamento dell’attività amministrativa svolta nel mandato concluso, e ci siamo rimessi subito al lavoro, in continuità con i procedimenti amministrativi già avviati che interessano importanti aspetti del nostro comune, quali il proseguimento della ricostruzione del centro storico, la messa in sicurezza della montagna, la valorizzazione del nostro territorio che è molto ricco di storia arte e natura, puntando sull’attrazione turistica della Chiesa Santa Maria ad Cryptas, della Necropoli Vestina e dell’area archeologica dell’antica Aveja.

Per quanto riguarda la composizione della giunta – conclude Fabrizio Boccabella – il vice sindaco è Giovanna Colagrande, amministratore uscente, che avrà le deleghe cultura, scuola sociale e protezione civile, mentre Anna Lisa Sergio, dipendente del ministero economia e finanze, è assessore con delega del bilancio. Inoltre, ho conferito deleghe specifiche ai consiglieri, nell’ottica di favorire una amministrazione realmente partecipata ed attiva.”