FOSSA: MAGIA E SPIRITUALITA’ CON “FEST’AVEJA… ASPETTANDO LA FIACCOLA” E BRANI DI MOGOL E BATTISTI

FOSSA – La magia della musica italiana incontra la spiritualità e la tradizione in una serata speciale.

Venerdì 22 agosto, in occasione della 7ª FestAveja …aspettando la Fiaccola, la mitica formazione dei Prendila così tribute band Mogol Battisti sarà protagonista di un evento unico nel suggestivo borgo di Fossa (L’Aquila).

Venerdì prossimo, il Comune e la Proloco proporranno di un evento carico di significato e partecipazione: l’arrivo della fiaccola, simbolo di pace, rinascita e condivisione.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con associazioni locali, sarà, appunto, accompagnata da un concerto speciale della band-tributo Prendila così, tra le più apprezzate in Italia per il repertorio dedicato a Mogol e Battisti.

Il sindaco Fabrizio Boccabella, in una nota, commenta con entusiasmo l’imminente appuntamento: “L’arrivo della fiaccola a Fossa è un momento che ci riempie di orgoglio. È un simbolo che parla di comunità, di memoria e di futuro. Venerdì sarà una giornata che unisce sport, cultura e musica, e che conferma il ruolo centrale del nostro borgo nel panorama degli eventi regionali”.

Musica d’autore per un borgo che riparte. “La presenza di Prendila così è un valore aggiunto per questa giornata – aggiunge Boccabella – La loro musica è parte della nostra storia collettiva, e sarà bellissimo viverla insieme, sotto le stelle, con la fiaccola come simbolo di continuità e speranza”.

L’iniziativa coinvolgerà cittadini di tutte le età, associazioni, volontari e istituzioni, trasformando Fossa in un palcoscenico di emozioni e partecipazione.

Il Comune invita tutta la cittadinanza e i visitatori a prendere parte a questo appuntamento speciale.

Appuntamento: venerdì 22 agosto 2025, ore 20:30 – spazio adiacente Chiesa Santa Maria ad Cryptas