FOSSA, SVENTATO FURTO IN ABITAZIONE: IN FUGA BANDA DI MALVIVENTI

FOSSA – Ancora furti nei comuni della Valle Subequana. L’ultimo tentativo oggi pomeriggio, poco dopo le 14, a Fossa (L’Aquila), dove alcuni malviventi hanno provato ad entrare senza successo all’interno di un’abitazione, per poi scappare a bordo di una Ford Focus di colore blu scuro, con una donna alla guida.

L’allarme è subito rimbalzato su Facebook e Whatsapp, dove da qualche ora sta girando un messaggio che recita: “Appena sventato un nuovo tentativo di furto in abitazione. In fuga una Ford Focus colore Blu scuro. Alla guida una signora con capelli a caschetto colore castano chiaro e frangetta. Indossa un giubbotto verde scuro. Insieme a lei un’altra persona. È accompagnata da un’altra auto che non è stata possibile definire. Giratelo a più gente possibile. A Fossa”.

Sul posto, i Carabinieri, allertati dalla popolazione e intervenuti per effettuare tutti gli accertamenti del caso.

Sale quindi il bilancio delle abitazioni situate nei comuni della Valle Subequana, che nelle ultime settimane sono finite nel mirino della banda di malintenzionati. Gli stessi che, qualche giorno fa, a Villa Sant’Angelo hanno fatto visita anche a casa del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, rompendo una porta finestra e prelevando due orologi di poco valore, per poi essere messi in fuga dall’arrivo dei carabinieri.

Una situazione, questa, che sta generando ansia e preoccupazione un po’ in tutto il circondario, tanto da indurre il primo cittadino di Fagnano Alto, Francesco D’Amore, a chiedere la convocazione di un apposito tavolo tecnico volto garantire maggiore sicurezza ai cittadini al prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, anche a nome degli amministratori dei comuni interessati dalla recente escalation di criminalità. L’incontro è avvenuto stamane. (m.s.)