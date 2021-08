FOSSACESIA, DUE AREE DI SPIAGGIA DESTINATE A PESCA, WINDSURF E KITESURF

FOSSACESIA – L’amministrazione Comunale di Fossacesia, con apposita ordinanza emessa dal Settore Demanio e nel rispetto delle ordinanze diportistiche della Capitaneria di Porto di Ortona, ha riservato due aree della propria spiaggia, delle quali la prima in prossimità della Chiesa Stella Maris, destinandola al varo delle piccole unità da pesca e diporto, ed alle attività di partenza e atterraggio di surf e windsurf, e la seconda subito dopo il lido Galetta destinandola ad ospitare windsurf e kitesurf.

“Il mare di Fossacesia offre agli amanti di queste attività un elemento importante: il vento. Condizioni ideali per sport belli da vedere e praticare non solo nel periodo estivo – afferma il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Questi aspetti hanno fatto sì che prendessimo questa decisione proprio con il preciso intento di animare il nostro lungomare per tutto l’anno”. L’area destinata alla pratica di questi sport sarà ben segnalata a terra e avrà un corridoio in acqua lungo il quale gli sportivi potranno lanciarsi per prendere il mare aperto e poter rientrare tranquillamente in spiaggia. Le attività si svolgeranno nel pieno rispetto della sicurezza per chi le pratica, rispettando le distanze con gli stabilimenti balneari e le zone di mare riservate ai bagnanti. “L’idea di poter far diventare Fossacesia una delle mete preferite degli appassionati di surf, windsurf e kitesurf della nostra e di altre regioni italiane, di veder colorare il nostro mare anche in inverno- aggiunge l’ assessore allo Sport Maura Sgrignuoli- ci ha trovati tutti d’accordo e abbiamo lavorato perché la nostra Amministrazione potesse rispondere alla richiesta che ci è stata avanzata da tanti sportivi e appassionati del mare”.

“Grande plauso all’Amministrazione comunale di Fossacesia – afferma l’avvocato Alfonso Ucci, rappresentante dell’associazione Windsurf e promotore delle iniziative – che ha riscontrato le istanze e le esigenze di centinaia di sportivi di pratiche veliche che, considerata la posizione vocata di Fossacesia, si riversano sulle spiagge quando le condizioni meteo marine sono favorevoli. L’accoglimento delle istanze avanzate, attesta la matrice “illuminata” di questa Amministrazione che, distinguendosi a livello nazionale ed evocando schemi demaniali già presenti nelle note città surfistiche americane, ha deciso di dedicare aree riservate agli sport velici, così dimostrando grande intraprendenza, senso civico e rispetto della pubblica sicurezza, a tutela degli sportivi ma soprattutto dei bagnanti. Le Amministrazioni comunali di tutta Italia, stanno dimostrando fattivo rispetto per queste discipline così come il Comune di Fossacesia, che con questo ulteriore passo ha ratificato ed implementato la grande vocazione turistica di questo fantastico tratto della Costa dei Trabocchi, dando una ancor maggiore visibilità alle nostre spiagge che vedono turisti e residenti soffermarsi ammirati al volteggiare delle vele agitate dal vento, durante le danze acquatiche che le tavole offrono: panorami unici che solo la nostra splendida Regione può offrire. Un ringraziamento particolare al Sindaco Di Giuseppantonio, all’assessore Sgrignuoli ed al dirigente Moretti per l’ottimo lavoro di squadra svolto, il sintomo di una collaborazione simbiotica che vedrà di certo altri prolifici programmi e fattive collaborazioni, svilupparsi nell’imminente futuro, come ad esempio, il Genova Ocean Agorà (GOA): il progetto innovativo di un reef artificiale in grado di unire mare, sport e difesa del territorio”.