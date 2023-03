FOSSACESIA: 70MILA EURO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

FOSSACESIA – La Giunta comunale di Fossacesia (Chieti) ha approvato la delibera con la quale si procederà all’ ulteriore efficientamento energetico dell’ illuminazione lungo tutta la Strada Statale Adriatica, nella parte in cui l’arteria attraversa il proprio territorio comunale.

Nel provvedimento licenziato, è stato previsto analogo intervento su via delle Croci. Ciò è stato possibile, si legge in una nota, grazie a un finanziamento di 70mila euro concesso nel piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), previsto per i Comuni tra i 5mila e 10mila abitanti.

“Sono lavori che avevamo programmato da tempo e che erano slittati per ragioni tecniche – spiegano il sindaco Enrico Di Giuseppantonio e l’assessore ai Lavori Pubblici, Danilo Petragnani – Gli interventi consentiranno di migliorare l’illuminazione, con lampade a led e proseguire così sulla linea del risparmio energetico, che è diventato uno dei nostri obiettivi”.

Il programma dell’amministrazione comunale, infatti, prevede l’installazione di led in tutti gli impianti di illuminazione della città, luci che per le loro caratteristiche hanno una durata maggiore in confronto alle lampade di vecchia generazione, e rappresentano una soluzione sostenibile per l’ambiente.

“L’intervento sulla SS16 – fa notare il sindaco Di Giuseppantonio – va ad aggiungersi a quello operato tempo fa in contrada La Penna, nella parte nord della statale e per il quale sono riuscito ad ottenere il risarcimento assicurativo in seguito al riconoscimento del danno provocato da un fulmine, che ha mandato fuori uso la linea elettrica in quella località”.