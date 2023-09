FOSSACESIA: A SAN GIOVANNI IN VENERE ANCORA INTERDETTA CIRCOLAZIONE DELLE BICICLETTE

FOSSACESIA – “L’area monumentale di San Giovanni in Venere affascina per le sue bellezze ed uno dei luoghi più frequentati dai turisti. È anche punto di passaggio di ciclisti che vanno e vengono dalla Via Verde della Costa dei Trabocchi, ragione per cui il Comune di Fossacesia, per salvaguardare coloro che sono in visita all’abbazia benedettina, ha disposto da tempo, con ordinanza sindacale, il divieto di percorrere l’area in sella alle biciclette”.

Lo fa sapere in una nota il sindaco Enrico Di Giuseppantonio: “La sicurezza di tutti è al primo posto, soprattutto per i turisti che si recano all’interno della chiesa per ammirare le sue forme architettoniche e i dipinti lì presenti. San Giovanni in Venere è tra i monumenti più visitati dell’intera regione ed è stato quindi importante garantire sicurezza a chi la frequenta”.

Da parte sua, l’assessore alla Mobilità e alla Sicurezza, Umberto Petrosemolo aggiunge che “l’abbazia, proprio per la sua posizione panoramica e per l’imponente bellezza che la contraddistingue, è scelta da numerose coppie che qui decidono di celebrare i matrimoni. È stato quindi necessario disporre un direttiva alla Polizia Locale per far rispettare il provvedimento, che prevede sanzioni per i trasgressori”.

“Si può attraversare l’area antistante l’Abbazia portando a mano la bicicletta senza pedalare. Ne va della sicurezza di tutti, soprattutto per la presenza bambini”, conclude la nota.