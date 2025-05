FOSSACESIA: ABBAZIA DI SAN GIOVANNI E COSTA DEI TRABOCCHI METE DI ECCELLENZA PER I MATRIMONI

FOSSACESIA – Fossacesia (Chieti), con l’Abbazia di San Giovanni in Venere e la meravigliosa Costa dei Trabocchi, si conferma ogni anno tra le mete di eccellenza più ambite per celebrare i matrimoni, grazie al fascino dei suoi paesaggi, alla storia millenaria e all’atmosfera unica che offre. Centinaia di coppie scelgono questi luoghi per il loro “giorno del sì”, attratte dalla bellezza naturale e dal valore artistico e spirituale delle location.

Per promuovere e valorizzare ulteriormente queste risorse, l’Amministrazione Comunale di Fossacesia ha aderito con convinzione ad un’iniziativa promossa dall’associazione Wedding Bureau Consulting, in collaborazione con la Costa dei Trabocchi Destination Management Company e la Camera di Commercio Chieti-Pescara, nell’ambito dell’iniziativa WIM – We Inspire Memories Talks, il primo tour in Italia dedicato al settore dei matrimoni con un focus sul Centro Italia. Nei giorni scorsi, l’Abbazia di San Giovanni in Venere è stata una delle tappe principali di un educational tour rivolto a professionisti della filiera del Wedding e degli eventi privati, finalizzato a far conoscere il territorio e le sue potenzialità per l’organizzazione di matrimoni, in particolare quelli con ospiti stranieri.

«Abbiamo accolto con entusiasmo questa iniziativa – dichiara il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio – perché crediamo fermamente che i matrimoni rappresentino un’opportunità concreta per lo sviluppo del turismo e dell’economia locale. La nostra città è un luogo ricco di storia, arte e natura, ideale per celebrare momenti importanti. Vogliamo far conoscere sempre di più le nostre eccellenze, offrendo servizi di qualità e rafforzando la nostra presenza nel mercato del wedding».

Durante la tappa a Fossacesia, la presidente di Wedding Bureau Consulting, Francesca Schunk, ha illustrato i dati e le prospettive del settore, con un’attenzione particolare alle potenzialità della Costa dei Trabocchi, dove San Giovanni in Venere rappresenta una delle location più richieste. Il progetto punta a creare una piattaforma di networking, formazione e analisi di mercato per gli operatori del comparto, che in Italia coinvolge oltre 40.000 aziende e 200.000 professionisti, generando un valore economico tra i 7 e i 20 miliardi di euro e oltre 40 milioni di partecipanti ogni anno.

I dati più recenti, riferiti agli anni 2023 e 2024, segnalano in Italia 13.600 matrimoni con sposi stranieri, provenienti soprattutto da Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Svizzera, con un incremento del 9% rispetto al 2022. Fossacesia aderirà al progetto, al quale partecipano già i Comuni di Città Sant’Angelo, Guardiagrele, Campli e Castel del Giudice (Molise), con l’obiettivo condiviso di valorizzare i territori come destinazioni ideali per il wedding tourism.

Nei mesi scorsi, Enrico Di Giuseppantonio ha avuto modo di confrontarsi con il suo collega sindaco di Città Sant’Angelo, Matteo Perazzetti, che ha confermato la validità del progetto, evidenziando come, nella sua città, abbia già portato a risultati significativi e occasioni importanti di promozione e valorizzazione. Fossacesia si prepara così a essere protagonista in un mercato in continua crescita, unendo la bellezza del territorio all’accoglienza e allo sviluppo economico sostenibile.