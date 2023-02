FOSSACESIA ADERISCE AL CONTRATTO DI COSTA E DI MARE D’ABRUZZO

FOSSACESIA – Il Comune di Fossacesia (Chieti) ha partecipato alla riunione insediativa del Comitato Promotore del Contratto di Costa e di Mare D’Abruzzo, strumento tecnico-giuridico che ha lo scopo di promuovere la riqualificazione ambientale e paesaggistica delle aree costiere e di definire un nuovo modello di sviluppo per la tutela e la corretta gestione delle risorse idriche.

Il primo incontro, finalizzato alla costituzione da parte dei Comuni del Contratto di Costa e di Mare d’Abruzzo, si è tenuto nei giorni scorsi nella sala consiliare del Comune di Pescara.

Diciannove i centri costieri che partecipano e che guardano alla valorizzazione dei territori di riferimento attraverso idee e progetti da condividere insieme per dar loro maggiori possibilità di successo e accedere a dei finanziamenti. Il tutto anche sotto l’egida della Regione Abruzzo. Pescara è il comune capofila.

Il contratto dovrà fondarsi su tre principi fondamentali: sulla sussidiarietà orizzontale e verticale, ovvero sulla ricerca della collaborazione tra soggetti pubblici e privati che sono presenti nei territori e sul raccordo con le istituzioni pubbliche sovracomunali; sullo sviluppo locale partecipato dell’azione comune e sulla sostenibilità come priorità da rispettare nella successiva opera di riqualificazione dei territori coinvolti.

“Abbiamo mosso i primi passi di un importante progetto che punta alla collaborazione tra i tutti i comuni litoranei abruzzesi, per valorizzare l’ambiente, il turismo – spiega in una nota il sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio – Sono obiettivi che se raggiunti ci consentiranno di essere maggiormente competitivi sul mercato turistico. Gli stessi obiettivi che ho seguito da presidente per la valorizzazione e il successo della costa della mia provincia”.