FOSSACESIA: AL VIA I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA

FOSSACESIA – Sono partiti nei giorni scorsi, da Via Fonticelli, i lavori del progetto di messa in sicurezza idraulica del territorio comunale di Fossacesia (Chieti), finanziato con un investimento di 1.284.000 euro grazie a fondi del Ministero dell’Interno in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, ottenuti dal Comune, che ha partecipato al bando.

“Un intervento strategico volto a prevenire i rischi idrogeologici, ridurre il fenomeno degli allagamenti e migliorare la gestione delle acque piovane nelle aree più vulnerabili del territorio, frequentemente soggette a disagi e smottamenti a causa delle piogge intense”, si legge in una nota.

Il termine dei lavori è previsto per il 14 febbraio 2026, e l’intervento coinvolgerà numerose zone del Comune con opere mirate.

Via Cacciaticchi: realizzazione di un canale di raccolta delle acque, risagomatura della strada e protezione delle infrastrutture stradali. Via Fonticelli (parte sud): pulizia del canale stradale, riapertura del Fosso Cerreto e rinforzo delle sponde per evitarne il cedimento. Via Piano Castello: pulizia e risagomatura del canale, consolidamento delle sponde del Fosso San Martino. Via Fonte Antoni: pulizia del canale di raccolta, ripristino dell’efficienza del fosso sotterraneo intubato, rifacimento di tratti di asfalto. Via Piano di Riccio e Via Cupone: pulizia del canale, riapertura del fosso di raccolta acque, installazione di barriere stradali per favorire il deflusso e rifacimento del manto stradale.

“Con l’avvio di questo importante cantiere – dichiara il sindaco Enrico Di Giuseppantonio – mettiamo in atto una delle opere rilevanti per la sicurezza idraulica del nostro territorio. Si tratta di un progetto che nasce da un’attenta analisi delle criticità riscontrate negli ultimi anni e che punta a risolvere in maniera strutturale i problemi causati dalle piogge torrenziali. È solo uno dei numerosi interventi che abbiamo programmato per rendere Fossacesia una città sempre più sicura e vivibile.”

“Questi lavori – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Danilo Petragnani – rientrano in una più ampia strategia di manutenzione e ammodernamento del territorio. Abbiamo già in corso altri interventi pubblici e nei prossimi mesi verranno appaltati ulteriori progetti, tutti finalizzati a migliorare la qualità della vita dei cittadini, tutelare l’ambiente e la sicurezza delle nostre infrastrutture.”

“Il Comune di Fossacesia prosegue dunque nel suo impegno concreto per la tutela del territorio, grazie a una pianificazione puntuale, un’attenta gestione delle risorse e la collaborazione tra enti istituzionali”, conclude la nota.