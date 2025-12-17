FOSSACESIA: AL VIA I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SCOGLIERE DAVANTI ALLA SPIAGGIA DELLA FUGGITELLA

FOSSACESIA – Sono in corso a Fossacesia (Chieti) i lavori di rilasciamento e sistemazione delle scogliere nel tratto di costa a Sud del Trabocco Pesce Palombo, di fronte alla Spiaggia della Fuggitella.

L’intervento, finanziato dalla Regione Abruzzo con un contributo di 200.000 euro, rientra nelle azioni messe in campo dall’Amministrazione comunale per contrastare il fenomeno dell’erosione costiera.

«Si tratta di un intervento importante e atteso – dichiara il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio – che va nella direzione della tutela del nostro litorale e della sicurezza delle spiagge. La costa di Fossacesia è particolarmente esposta ai fenomeni erosivi e richiede interventi costanti e programmati».

L’Amministrazione comunale annuncia inoltre che altri lavori di risistemazione delle scogliere, sia in ulteriori tratti del litorale sia nella parte sud della costa, saranno avviati a breve, non appena si completeranno le attività autorizzative attualmente in corso, relative ai finanziamenti già ottenuti dal Comune.

«Stiamo lavorando – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici, Danilo Petragnani – per dare continuità agli interventi di difesa della costa. Sono in fase di completamento tutte le procedure autorizzative necessarie per avviare nuovi cantieri, con l’obiettivo di intervenire in modo strutturale e coordinato sulle scogliere esistenti».

L’Amministrazione comunale evidenzia infine che è in attesa di ulteriori finanziamenti regionali, che la Regione Abruzzo dovrebbe destinare al contrasto dell’emergenza erosione che interessa l’intero litorale di Fossacesia.

«Continuiamo a interloquire con la Regione – conclude il Sindaco Di Giuseppantonio – affinché vengano messi a disposizione ulteriori fondi, indispensabili per affrontare in maniera efficace un’emergenza che riguarda tutta la nostra costa e che incide sulla sicurezza, sull’ambiente e sull’economia turistica del territorio».