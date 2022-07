FOSSACESIA, AL VIA I LAVORI RIPARAZIONE DEI 5 BAGNI PUBBLICI DANNEGGIATI DAI VANDALI

FOSSACESIA – Riapriranno a fine della prossima settimana tre dei cinque bagni pubblici ancora chiusi di Fossacesia (Chieti).

Gli altri due sono aperti, San Giovanni e Lungomare centro, dopo gli ulteriori lavori di riparazione e sistemazione. Occorreranno infatti ancora altri giorni prima di ripristinarli in quanto dovranno essere sottoposti a interventi di manutenzione e pulizia speciale necessari dopo gli atti di vandalismo di cui sono stati oggetto ed anche per quelli provocati dal maltempo e dalla chiusura durante la diffusione del Covid.

Sul territorio di Fossacesia sono cinque i servizi pubblici: uno nel capoluogo, un altro nell’area monumentale di San Giovanni in Venere e tre sul lungomare della Marina, lato sud nei pressi dello stabilimento la Dea del Mare, zona centrale ,nella piazzetta adiacente la ‘Spiaggia per tutti’ e infine in quella dei Pescatori, lato nord. Il Comune provvede anche due volte al giorno alla loro pulizia ed igienizzazione.

“Una spesa in più per le casse comunali– dice il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio – Fossacesia, tra l’altro, è sicuramente tra i comuni abruzzesi quello che conta il maggior numero di bagni pubblici gratis, ben 5, in proporzione al numero di abitanti e di presenze turistiche. L’ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune si è attivato per riparare i servizi presenti sul territorio. Si tratta di lavori di riparazione che andranno a gravare sulle esigue casse comunali e provocati da chi non ha nessun ritegno dei beni pubblici”.