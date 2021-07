FOSSACESIA – Al via lavori rifacimento segnaletica stradale a Fossacesia. La decisione è stata presa dal sindaco, Enrico Di Giuseppantonio e dall’assessore alla Mobilità, Giovanni Finoro.

“Procederemo al rifacimento della segnaletica in tutto il territorio comunale – sottolinea il sindaco Di Giuseppantonio -. Si tratta di un intervento complessivo che consentirà di aumentare la sicurezza sulle nostre strade, ma anche a migliorare il decoro della città nella stagione estiva, che sta portando nei luoghi costieri molti turisti”.

Da parte sua l’assessore Finoro sottolinea come sia stato predisposto un crono-programma sui lavori “in base al quale si procederà a ridisegnare la segnaletica orizzontale e verticale laddove essa si è cancellata a causa dell’usura e che in molti casi può rappresentare un pericolo non solo per gli automobilisti, ma anche per i pedoni. Per non creare problemi alla circolazione stradale o disagi alla cittadinanza, molti degli interventi saranno eseguiti nelle ore notturne”.