FOSSACESIA, AL VIA PROGETTO D ASSISTENZA EDUCATIVA “NELLA RETE”

FOSSACESIA – Ha preso il via da Fossacesia Marina, nella struttura comunale Centro Baya Verde, il Servizio di Assistenza Educativa Territoriale #NELLARETE#, realizzato nel contesto del Programma operativo nazionale di inclusione (PON).

Il servizio, oltre a Fossacesia, sarà svolto presso i Comuni dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 11 – Frentano cioé Lanciano, Castelfrentano, Frisa, Mozzagrogna, Rocca San Giovanni, Santa Maria Imbaro, San Vito Chietino e Treglio, e andrà avanti fino al prossimo mese di dicembre ed è rivolto in particolare ai luoghi di maggiore aggregazione giovanile.

Il progetto è stato messo a punto dall’Assessorato ai Servizi Sociali di Lanciano, guidato dall’Assessore Dora Bendotti, Comune capofila dlel’Ente d’Ambito Distrettutale n.11.

La finalità, realizzata attraverso relazioni singole o aggregate è quella di prevenire il consolidarsi e cronicizzarsi di situazioni a rischio, in particolare le varie forme di dipendenza. Dopo l’iniziale mappatura dei luoghi aggreganti, condivisa con tutti i Comuni dell’Ambito, a partire dal 20 agosto e fino a dicembre 2021, due educatori professionali con esperienza nel campo, muniti di cartellino di riconoscimento, saranno presenti con una postazione riconoscibile in tutti i comuni dell’Ambito in giorni già concordati, in orario serale, indicativamente compreso tra le ore 21.30 e le 01.30, con facoltà di spostamento a seconda delle esigenze che si presenteranno.

“Compito degli educatori, sarà quello di ‘agganciare’ i tanti giovani che protagonisti della movida qui a Fossacesia, anche attraverso l’utilizzo di profili social dedicati, costruendo una relazione significativa con loro, anche per favorire l’accesso ai Servizi territoriali, in grado di rispondere ai loro diversi bisogni”, spiega il sindaco Enrico Di Giuseppantonio.

“Inoltre, nel periodo scolastico, il Servizio sarà offerto anche agli insegnanti, alle famiglie e agli alunni delle scuole, con lo scopo di prevenire il disagio in ambito minorile, ridurre comportamenti disfunzionali, gestire l’evasione dell’obbligo scolastico e sensibilizzare i ragazzi sui temi della legalità”.

Per l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Fossacesia, Maria Angela Galante, si tratta di “una opportunità per i giovani perché attraverso i punti di ascolto potranno confrontarsi sulle loro problematiche e trovare risposte alle loro domande. È una novità importante per sentirsi meno soli, che va colta a pieno, potendo contare sulla massima riservatezza nelle interviste. Avvicinare il mondo giovanile e comprenderne tutte le declinazioni è fondamentale per loro stessi ma anche per le istituzioni, perché porta queste ultime a intraprendere gli stessi percorsi e capire dove migliorare”.