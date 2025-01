FOSSACESIA: AL VIA RIORGANIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI, GIUNTA VERSO NUOVO REGOLAMENTO

FOSSACESIA – “Un passo decisivo verso la creazione di un regolamento che, entro febbraio, sarà definito dalla Giunta comunale con l’obiettivo di ottimizzare l’organizzazione e migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi offerti ai cittadini”.

È quanto si legge in una nota nella quale viene spiegato che, nell’ultima seduta, il Consiglio Comunale di Fossacesia (Chieti) ha approvato gli indirizzi che guideranno la futura riorganizzazione degli uffici e dei servizi comunali.

Il sindaco Enrico Di Giuseppantonio dichiara: “Abbiamo avviato un processo di riorganizzazione che, purtroppo, comporta anche difficoltà legate alle procedure e alle necessarie nuove assunzioni. Ma il nostro obiettivo è chiaro: creare una struttura comunale più semplificata, ma soprattutto più efficiente ed efficace”.

“Con il nuovo regolamento – aggiunge il primo cittadino -, potremo elaborare e offrire servizi migliori, sia per l’amministrazione che per i cittadini. La nostra missione è far funzionare ancora meglio il Comune, sempre con il cittadino come punto di riferimento. Per questo, stiamo anche pensando di costituire uffici unici, come quello delle entrate e quello degli acquisti, per rendere il lavoro più qualificato e centralizzato”.

“Gli indirizzi approvati dal Consiglio comunale, elaborati dal segretario comunale Rosanna Panella, in linea con le normative nazionali e le migliori pratiche amministrative, pongono l’accento su diversi principi fondamentali per il buon funzionamento dell’Ente viene spiegato nella nota – Tra questi, la gestione, garantendo che la programmazione e l’indirizzo politico-amministrativo siano distinti dalla gestione tecnica e operativa affidata ai Responsabili dei Settori. Un altro aspetto cruciale è l’ampliamento della trasparenza, con l’obiettivo di rendere accessibili tutte le informazioni rilevanti per i cittadini, i quali saranno costantemente informati sull’andamento della gestione pubblica”.

“Inoltre, grande importanza è data alla flessibilità organizzativa per rispondere tempestivamente ai bisogni dei cittadini e all’innovazione digitale, con l’introduzione di sistemi informativi avanzati per supportare le decisioni amministrative e migliorare la comunicazione interna. Si prevede anche un rafforzamento delle risorse umane, con una valorizzazione del personale attraverso formazione, aggiornamento e un sistema meritocratico che favorisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati”.

“Con questo piano di riorganizzazione, il Comune di Fossacesia, che si è sempre distinto con i suoi uffici per l’efficienza dei servizi, sarà pronto ad affrontare le sfide future con un’amministrazione più agile e capace di adattarsi rapidamente alle necessità dei cittadini. La riorganizzazione del Comune è quindi un passo importante verso la costruzione di un servizio pubblico di qualità”, conclude Di Giuseppantonio.