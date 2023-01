FOSSACESIA: ALLAGAMENTI E MAREGGIATE PROVOCANO DANNI A STRADE E SPIAGGE

FOSSACESIA – Allagamenti diffusi dallo stabilimento la Galetta fino alla Darsena e gran parte del Lungomare interdetto alla circolazione stradale per la presenza di acqua. Analogo provvedimento adottato nei tre sottopassi presenti sul litorale, mentre la forza del mare ha distrutto le infrastrutture della Spiaggia per tutti, che il Comune di Fossacesia ha realizzato nel 2017 per le persone con menomazioni o disabilità. Allagata anche l’area camper.

Il vento ha inclinato alcuni pali di sostegno della linea telefonica. La forza delle onde ha ulteriormente inghiottito tratti di spiaggia lungo i 5 chilometri. Inoltre, è stato necessario il pronto intervento del direttore del Consorzio di Bonifica, Tommaso Valerio, perché l’acqua piovana fuoriuscita dalle condotte di irrogazione ha invaso tratti di aree sul lungomare. Mobilitati per l’ intera giornata il servizio di Manutenzione del Comune, che ha collaborato anche con la Provincia per gli allagamenti sul lungomare. la Polizia Locale, i carabinieri.

“Avremo modo di valutare quali siano stati i danni solo quando le condizioni climatiche saranno migliori ma già da adesso la situazione è critica – afferma il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio a conclusione di un sopralluogo effettuato in mattinata con i tecnici -. La mareggiata è stata particolarmente violenta ed ha interessato tutti i cinque chilometri della nostra spiaggia, già colpita da precedenti mareggiate. Il fenomeno dell’erosione prosegue incontrastato e questa situazione deve essere necessariamente affrontata. Tra l’altro, con spirito collaborativo, avevamo proposte anni fa delle soluzioni agli organi politici ed agli uffici regionali competenti, in particolare uno studio messo in atto in un progetto contro l’erosione, già utilizzato in una località della costa romagnola, che ha avuto sorprendenti risultati”.

“Il problema però è ancora sotto i nostri occhi e torno a lanciare l’appello alla Regione perché si intervenga per salvaguardare il nostro litorale. Troppi anni di attesa per una giusta soluzione a questo problema. Mi auguro che ci sia una risposta entro breve tempo. Spero di incontrare il sostegno delle associazioni di categoria dei balneatori, perché la salvaguardia della spiaggia di Fossacesia riguarda anche loro”, conclude il sindaco.