FOSSACESIA, ANCHE QUEST’ANNO AUMENTANO GLI ABITANTI. “CITTA’ IN VIA DI SVILUPPO”

FOSSACESIA – Sale ancora la popolazione residente a Fossacesia. Al 31 dicembre 2021, il numero degli abitanti ha toccato quota 6304 (3109 uomini e 3195 donne), contro i 6290 abitanti del 2020.

Complessivamente sono 2764 i nuclei familiari residenti in città. 43 i nuovi nati (24 bambini e 19 bambine), mentre gli immigrati iscritti all’anagrafe comunale nel 2021 sono stati 224 e 196 invece quelli che hanno lasciato la città. 57 il numero delle persone decedute nel 2021.

“Una crescita costante che registriamo oramai da alcuni anni a questa parte – ammette il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Le variazioni demografiche sono un indicatore importante in un comune perché, come in questo caso, danno l’immagine di una città in via di sviluppo. E’ un dato che ci conforta e ci dà forza a continuare nella nostra azione per fare di Fossacesia una città sempre più attiva che ha puntato sul turismo sostenibile, che ha una forte cultura del rispetto ambientale, e che offre al meglio tutti quei servizi essenziali per i cittadini. Tutti elementi che hanno concorso a far sì che Fossacesia sia una città molto appetibile per cui alcune persone hanno deciso di venirci a vivere”.