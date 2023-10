FOSSACESIA: APERTA LA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA’ SOCIALE “IL GIRASOLE”

FOSSACESIA – Aiuto alimentare a famiglie e persone in stato di bisogno; assistenza agli anziani; messa a disposizione delle proprie competenze per assistere ed aiutare le persone migranti negli adempimenti burocratici e nell’integrazione sociale; assistenza ed accoglienza per le persone e famiglie indigenti.

Sono solo alcune delle attività svolte dell’Associazione di Solidarietà Sociale “Il Girasole”, costituitasi nel giugno del 2022, che ha da poco inaugurato la nuova sede nella centralissima Piazza del Popolo a Fossacesia (Chieti).

Il sindaco Enrico Di Giuseppantonio, accolto dalla presidente Anna Rosa Radogna, ha visitato la sede, rigraziando i soci e gli operatori “per la loro preziosa ed importante attività, che rende ancora di più solidale e aperta la nostra città”.