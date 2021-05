FOSSACESIA, ASSEMBRAMENTI E MUSICA AD ALTO VOLUME: LOCALE CHIUSO PER 5 GIORNI, SANZIONATO GESTORE

FOSSACESIA – Assembramenti e diffusione di musica ad alto volume e così, dopo le segnalazioni, è arrivata la multa e la sospensione dell’attività.

È successo a Fossacesia Marina dove, nel tardo pomeriggio di domenica scorsa, sono arrivate al 112 della compagnia dei Carabinieri di Ortona numerose chiamate di cittadini che segnalavano la presenza di centinaia di avventori in un noto locale sul lungomare, che ballavano, i più senza mascherina, al suono della musica diffusa ad alto volume.

Oltre alle chiamate, molti hanno anche condiviso foto e video per documentare meglio cosa stesse avvenendo. Sul posto sono intervenute più pattuglie dei carabinieri alla cui vista gli avventori si sono allontanati celermente. I Carabinieri hanno preso atto della situazione e fatto in modo, con la sola presenza, di far defluire i presenti, porre fine al pericoloso assembramento e valutare l’adozione delle sanzioni previste.

Infatti nella giornata di lunedì scorso il gestore del noto locale è stato sanzionato per le forme di assembramento e la diffusione di musica ad alto volume mentre l’attività è stata sospesa per 5 cinque giorni, fatte salvo le valutazioni della prefettura di Chieti a cui è stata inoltrata la segnalazione.

Molte delle persone presenti quella sera però sono comunque rimaste sul lungomare e si sono date ad episodi di goliardia tra cui, il più simbolico, quello di un giovane che alla guida di una Peugeot grigia ha portato a spasso sul cofano motore, lungo le vie della Marina, un giovane che, ovviamente, riprendeva e commentava la bravata con il suo smartphone. Ma lo stesso hanno fatto più persone ed il video è diventato subito virale sui social network ed è stato ovviamente condiviso anche con i Carabinieri, che hanno avviato subito le indagini per identificare l’autista e l’improbabile passeggero. Il giovane autista, rintracciato solo il giorno seguente, è stato multato per violazioni al codice della strada ed oltre a vedersi sottratti diversi punti dalla patente di guida, i Carabinieri lo hanno anche segnalato alle autorità competenti per la revisione della detta patente.

I militari dell’Arma hanno eseguito controlli anche ad Orsogna dove hanno sorpreso a notte fonda fuori dalle proprie abitazioni quattro giovani del luogo, che sono stati sanzionati per non aver ottemperato all’obbligo di rientro a casa alle 22.