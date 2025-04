FOSSACESIA: ATTIVATO UN NUOVO SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

FOSSACESIA – Dal 24 aprile, Fossacesia (Chieti) è ancora più sicura. È stato attivato su tutto il territorio comunale il nuovo sistema di videosorveglianza urbana, frutto di un lavoro di programmazione, progettazione e sinergia istituzionale voluto dall’Amministrazione Comunale.

Il progetto è stato possibile grazie a un contributo del Ministero dell’Interno di 89.500 euro con compartecipazione comunale di 30.000 euro, a un finanziamento regionale di 30.000 euro e a un ulteriore stanziamento di 20.000 euro previsto nel bilancio corrente del Comune, destinato sia all’ampliamento della rete di controllo sia alla gestione e manutenzione ordinaria degli impianti.

Le nuove telecamere sono operative nei principali accessi alla città e in diversi punti sensibili, aree già interessate da piccoli reati o di particolare rilevanza strategica per la sicurezza pubblica. L’obiettivo è rafforzare la tutela dei cittadini, prevenire episodi di vandalismo, supportare le attività delle forze dell’ordine e migliorare il controllo del traffico e della mobilità urbana. Le immagini sono gestite nel pieno rispetto della normativa vigente sulla privacy e il regolamento completo è consultabile sul sito ufficiale del Comune di Fossacesia.

L’intervento ha richiesto tempi tecnici necessari non per ritardi amministrativi, ma per aggiornamenti normativi e strategici, oltre che per l’allestimento di una nuova sala operativa riservata all’interno del Palazzo della Polizia Locale, dotata di tutte le strumentazioni più moderne per la gestione della sicurezza cittadina.

“Abbiamo fortemente voluto questo progetto – ha dichiarato il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio – perché la sicurezza è un diritto fondamentale di ogni cittadino. Oggi consegniamo a Fossacesia un sistema moderno ed efficiente, ma non ci fermeremo qui: abbiamo già previsto l’ampliamento della rete di videosorveglianza per estendere la protezione ad altre zone della città, in modo capillare e funzionale. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo importante traguardo, ad iniziare dal progettista, ing. Francesco Iezzi, dimostrando professionalità e grande senso di responsabilità.”

Anche l’Assessore alla Sicurezza Umberto Petrosemolo ha espresso grande soddisfazione: “Il progetto che inauguriamo oggi è frutto di un lavoro di squadra serio e determinato. Non si tratta solo di installare telecamere, ma di costruire un nuovo modello di città, più sicura, più protetta e più vicina alle esigenze dei cittadini. Continueremo a investire, con l’Amministrazione Di Giuseppantonio, risorse ed energie per rafforzare ulteriormente la rete di videosorveglianza e per migliorare la qualità della vita”

“L’Amministrazione Comunale- ha concluso il sindaco- ringrazia i Comandanti della Polizia Locale e della la Stazione dei Carabinieri, per la preziosa collaborazione fornita sia nell’organizzazione complessiva del progetto sia nella individuazione delle zone strategiche e dei principali punti di installazione delle telecamere. Questo importante investimento rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di crescita e valorizzazione di Fossacesia come città della sicurezza, della legalità e del rispetto reciproco”.