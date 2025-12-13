FOSSACESIA: AVVIATA DAL COMUNE L’ESTENSIONE DELLE AREE URBANE CON LIMITE DI 30KM ORARI

FOSSACESIA – La Giunta Comunale di Fossacesia (Chieti) ha approvato un atto d’indirizzo per l’avvio dell’iter amministrativo finalizzato all’estensione delle Zone 30 nel territorio comunale, confermando l’impegno dell’Amministrazione verso una mobilità più sicura, sostenibile e rispettosa degli utenti più vulnerabili.

Il provvedimento incarica il Comandante della Polizia Locale Alfredo Ciccocioppo di predisporre una proposta tecnica dettagliata, comprendente l’individuazione delle aree da sottoporre al limite dei 30 km/h, l’analisi dei flussi veicolari e pedonali, le criticità stradali, la necessità di segnaletica e di eventuali dispositivi di moderazione della velocità. Il progetto riguarderà in particolare le zone residenziali, le aree a maggiore vocazione turistica, i percorsi prossimi alla Via Verde Costa dei Trabocchi e gli assi viari storicamente più frequentati.

Contestualmente, l’Ufficio Segreteria del Sindaco sarà coinvolto nell’organizzazione di campagne di comunicazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini, alle scuole e alle associazioni impegnate sui temi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile.

«Con questo atto – afferma il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio – compiamo un passo importante per rendere Fossacesia una città ancora più sicura, moderna e vivibile. Le Zone 30 rappresentano uno strumento efficace per prevenire gli incidenti, proteggere pedoni e ciclisti, ridurre l’inquinamento e migliorare la qualità della vita nel territorio. Fossacesia è da sempre impegnata nella tutela dell’ambiente e nella promozione della mobilità sostenibile, come dimostrano la Bandiera Blu, confermata da 24 anni consecutivi, e il riconoscimento di Comune Ciclabile FIAB. L’estensione delle Zone 30 è una scelta coerente con la nostra visione di sviluppo armonico e rispettoso del territorio».

«La sicurezza stradale è una priorità – sottolinea l’Assessore alla Sicurezza Umberto Petrosemolo – e per questo abbiamo ritenuto necessario avviare una revisione complessiva dei limiti di velocità e delle modalità di circolazione nelle aree più sensibili del nostro Comune. L’estensione delle Zone 30 permetterà di rendere più sicuri non solo i centri abitati e le zone residenziali, ma anche gli itinerari turistici e quelli che collegano alla costa e alla Via Verde. Vogliamo una Fossacesia dove muoversi a piedi, in bici o in auto sia più semplice e sicuro per tutti».

La Giunta conferma dunque “la volontà di procedere rapidamente con l’iter amministrativo necessario. Una volta approvate le Zone 30, il Comandante della Polizia Locale emanerà l’ordinanza attuativa per l’installazione della segnaletica e delle misure di moderazione del traffico”.