FOSSACESIA: BABY BONUS E BONUS ACQUISTO ROSA, PROROGATA SCADENZA DOMANDE, LE MODALITA’

FOSSACESIA – È stato prorogato l’avviso pubblico per l’individuazione delle famiglie destinatarie di “Buoni Servizio” e delle famiglie e delle gestanti di “Buoni Fornitura”: la domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 novembre 2020 presso gli uffici del Segretariato Sociale del Comune di Fossacesia, (Palazzo Municipale) nei giorni di martedì e giovedì, dalle 9 alle 12.

Il “Baby Bonus” è un contributo economico concesso alle famiglie per permettere di acquisire servizi educativi di cura per la prima infanzia (0-3 anni). I servizi educativi erogati da strutturare regolarmente autorizzati e ammessi sono: ludoteca prima infanzia da 6 a 36 mesi; servizio micronido e nido, 0-36 mesi; servizi integrativi al nido (spazio bambini da o a 36 mesi, Centro per bambini e famiglie, da 0 a 36 mesi; sezione primavera da 30 a 36 mesi.

Il “Buono acquisto rosa” è un contributo economico elargito alle famiglie e alle gestanti in difficoltà per permettere di acquistare beni di prima necessità per la cura e l’accudimento di minori da 0 a 3 anni (pannolini, latte, omogeneizzati, alimenti specifici per la prima infanzia). L’erogazione avverrà a seguito della presentazione di ricevute di pagamento dei beni indicati. I requisiti per poter usufruire dei contributi sono: essere cittadini italiani o di uno stato membro dell’Unione Europea o di una nazione extra UE in possesso di regolare permesso di soggiorno da almeno 5 anni; essere residenti a Fossacesia; presenza in famiglia di almeno uno o più minori di età compresa tra 0 e 36 mesi. Infine, occorre l’attestazione ISEE ordinario non superiore a 8.788,99€. Nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, si dovrà produrre l’ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni, secondo quanto previsto nell’art. 7 del DPCM 159/2013.

