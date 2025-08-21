FOSSACESIA: BANCHI VENDITA LUNGOMARE AFFIDATI AI PESCATORI

FOSSACESIA – Dopo un lungo percorso tecnico, l’amministrazione comunale di Fossacesia annuncia l’approvazione della convenzione che consentirà l’affidamento in uso dei banchi vendita del pescato locale presso la “Piazzetta dei Pescatori” in Via Lungomare Nordo.

Si conclude così un iter articolato – si legge in una nota – spesso rallentato da necessità organizzative e da procedure burocratiche complesse, che ha richiesto tempo e pazienza, ma che ha sempre avuto come obiettivo primario quello di valorizzare la piccola pesca locale e il suo legame con il territorio.

Il progetto, interamente finanziato nell’ambito del programma operativo FEAMP 2014/2020 – Priorità 4 – Azione 1.A.2, mira a creare un punto di riferimento per la vendita diretta del pescato, migliorando nel contempo la fruibilità dell’area e il decoro urbano del tratto costiero.

Elemento decisivo per il completamento di questo percorso è stata la costituzione dell’Associazione “Pescatori Piccola Pesca Stella del Mare”, organismo senza scopo di lucro che riunisce i pescatori locali operanti sul litorale di Fossacesia. A loro va il sincero elogio e il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale per la disponibilità, il senso di responsabilità e lo spirito di collaborazione dimostrati.

“Abbiamo dovuto attendere la nascita di una struttura organizzativa rappresentativa dei pescatori locali per poter affidare la gestione dell’area- spiega il sindaco Enrico Di Giuseppantonio –. Il nostro intento è sempre stato quello di offrire uno spazio funzionale, ordinato e dignitoso alla piccola pesca, attività che da sempre caratterizza la nostra identità marittima”.

Con l’approvazione della convenzione, il Comune di Fossacesia compie un ulteriore passo nella direzione della valorizzazione delle economie locali legate al mare, promuovendo filiere corte, sostenibilità ambientale e relazioni dirette tra produttori e cittadini.

“L’Amministrazione- aggiunge il sindaco- continuerà a sostenere iniziative che rafforzano il legame tra tradizione, territorio e sviluppo economico locale”.