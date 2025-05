FOSSACESIA: BANDO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VILLA SCORCIOSA E DEL CAMPO “GRANATA”

FOSSACESIA – L’Amministrazione Comunale di Fossacesia (Chieti) ha pubblicato l’avviso di gara per l’affidamento in concessione della gestione di due impianti sportivi comunali: il campo di calcio “Vincenzo Granata” di Viale San Giovanni in Venere e il campo sportivo situato nella frazione di Villa Scorciosa. Il bando è rivolto alle società e associazioni sportive del Terzo Settore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Le candidature potranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 30 maggio 2025. È possibile concorrere per uno solo o per entrambi gli impianti sportivi. La durata della concessione sarà di 10 anni a partire dalla sottoscrizione della convenzione.

Con questo bando, l’Amministrazione Comunale intende favorire una gestione più attenta, professionale e vicina alle esigenze delle attività sportive locali. “Crediamo – ha spiegato il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio – che affidare gli impianti alle associazioni del territorio possa rappresentare un’opportunità per valorizzare al meglio queste strutture, garantendone la piena fruibilità, il buon mantenimento e incentivando la pratica sportiva tra giovani e famiglie”. Una gestione diretta – hanno aggiunto il consigliere delegato alle Attività Sportive, Carlo Luciani, e l’Assessore Danilo Petragnani – da parte di chi vive quotidianamente lo sport può contribuire anche a una maggiore cura e a una programmazione più efficace delle attività.”

Tutti i documenti necessari per la partecipazione – tra cui il bando disciplinare, lo schema di convenzione e il modulo di domanda – sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Fossacesia.