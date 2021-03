FOSSACESIA, BENEFICI ECONOMICI PER DISABILITA’ GRAVISSIME

FOSSACESIA – E’ indetto l’avviso pubblico per l’assegnazione di benefici economici in favore di persone in condizioni di disabilità gravissima. Rientrano in questa tipologia assistenziale le persone per le quali è richiesto un monitoraggio costante e continuativo e l’utilizzo di ausili permanenti all’interno del proprio ambiente di vita: le demenze gravi e l’Alzhemer, i ritardati mentali profondi, la Sla, le distrofie e sclerosi multiple ed altre patologie neuro-vegetative-degenerative gravi che si configurano come ‘dipendenza vitale’.

L’assegno di disabilità gravissima è attivato, su richiesta, in favore dei nuclei familiari ed è finalizzato ad integrare le risorse economiche necessarie ad assicurare la continuità dell’assistenza alla persona in condizione di disabilità gravissime e garantire alla stessa la permanenza nel proprio contesto abitativo, sociale e affettivo, evitando, tra l’altro, il ricovero in strutture ospedaliere e/o residenziale.

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il 31.03.2021 (termine perentorio) direttamente al Comune di Fossacesia o mediante Pec ([email protected]) o raccomandata con ricevuta di ritorno. Per informazioni e/o supporto nella compilazione della domanda gli utenti troveranno assistenza presso lo sportello di Segretariato Sociale del Comune di Fossacesia, previo appuntamento telefonico (0872 608740), nei giorni e negli orari: martedì e giovedì dalle ore 9 alle 12.

Download in PDF©