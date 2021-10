FOSSACESIA, BIBLIOTECA COMUNALE: AFFIDATI LAVORI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

FOSSACESIA – Sono stati affidati i lavori di ristrutturazione e di adeguamento alle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche della biblioteca comunale di Fossacesia, situata in via Capo all’Orto con il contributo di 80.905 euro ottenuto dal Ministero dell’Economia e dal Ministero per il Sud per la realizzazione di infrastrutture sociali.

“La biblioteca è inagibile e chiusa al pubblico da tempo a causa di imprevisti problemi e del periodo Covid– ricorda il sindaco Enrico Di Giuseppantonio – quali le infiltrazioni provenienti dalla copertura dell’edificio, il distacco di finitura e intonaco nelle pareti interne ed esterne dell’edificio e la presenza di una rampa non conforme alle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Il finanziamento ci permetterà di ripristinare la funzionalità della struttura che, ricordo, è stata realizzata anni fa sotto la mia Amministrazione”.

“Nel dettaglio – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Danilo Petragnani – gli interventi previsti sul fabbricato sono: la demolizione e ricostruzione della rampa che attualmente ha una pendenza del 9,2%, l’installazione di un cappotto esterno dello spessore di 10 cm, l’impermeabilizzazione della copertura e della fondazione su tre lati del fabbricato per evitare infiltrazioni da risalita”.

“Riaverla a disposizione la biblioteca significa molto per la città – conclude l’assessore alla Cultura Maura Sgrignuoli – perché ci permetterà di mettere in cantiere eventi per i nostri concittadini. L’Amministrazione Di Giuseppantonio lavora per riqualificare le attività culturali nella nostra città, dopo il lockdown”.