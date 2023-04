FOSSACESIA: CAUSA MALTEMPO RINVIATI VILLAGGIO DEL VENTO, PRO LOCO E CITTA’ DEL VINO

FOSSACESIA – Rinviati a data da destinarsi gli appuntamenti con il Villaggio del vento e il Villaggio delle Pro Loco, che si sarebbero dovute tenere nei giorni 29 e 30 aprile prossimi sul Lungomare di Fossacesia Marina (Chieti).

La decisione, si legge in una nota, è stata presa per le avverse condizioni del tempo, annunciate a partire da domani, d’intesa tra le Associazioni Point Break (Windsurf), Fossakite (Kitesurf), Wildlife (Sup Rollerblade), D’Orsogna Bike Extreme, Ixago, Cinghial-One, Bike Garage, Sorgini Bike (Mtb e Dh) e Motoclub Lanciano (Cross, Enduro, Trial e Turismo), l’Unione Nazionale Pro Loco Italiane (UNPLI) e con l’Associazione Città del Vino d’Abruzzo,

Il Villaggio del vento e il Villaggio delle Pro Loco erano tra gli eventi organizzati dal comune di Fossacesia, nell’ambito del programma “Aspettando la Grande Partenza”, in vista dell’inizio del “Giro E” e del Giro d’Italia previsto per il 6 maggio prossimo.