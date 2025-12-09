FOSSACESIA CELEBRA I 37 NUOVI NATI DONANDO ALLE FAMIGLIE UNA PIANTINA DI LECCIO E UN ATTESTATO

FOSSACESIA – Fossacesia (Chieti) si arricchisce di nuova vita: 20 bambine e 17 bambini, nati tra il 1° novembre 2024 e 31 ottobre 2025, sono stati accolti dall’Amministrazione comunale in una cerimonia semplice ma carica di emozione. Per festeggiare il loro arrivo nella comunità, a ciascuna famiglia è stata donata una piantina di leccio e un attestato di benvenuto, simboli di radici forti e di un futuro che cresce insieme a loro.

Questi i nuovi nati: Gaia Toscano, Naike D’Annessa, Morelli Nahele, Vaiano Aurora, Celli Vittoria, Akjija Bejan, Di Rosa Kevin, Bucco Piero Leo, Frutti Mattia, Di Nardo Chiara, La Morgia Vittoria, Melchiorre Edoardo, Aimola Beatrice, Marrone Nicolò, Laccisaglia Ludovico, Kamaria Liliana Kal Thoum, Merkoqi Liam, Natale Samuele, Manna Nicole, Bucco Matilde, Petrilli Iris, Gjoni Ayan, Carpentieri Carmine, Bezzecchi Domenico Walter, Stante Niccolò, Bucciante Adrian, Alfino Sofia, Basilischi Matilde, Rosmarino Enea, Caravaggio Isabel, Ruicci Marco, Natale Elisa, Di Nardo Alice, Mascitti Isabel, Staniscia Greta, Demrozi Melina, D’Ovidio Virginia.

Il cuore della festa è stato il Parco della Libertà, un luogo caro ai cittadini, dove ogni anno si rinnova il legame tra natura, cittadini e nuovi inizi. Qui è stato piantato anche un olivo, offerto dalle ACLI, come seme di pace e di speranza dedicato ai piccoli nati e al mondo che li accoglie. Questo olivo si aggiunge agli alberi messi a dimora negli anni scorsi per celebrare i bambini delle precedenti generazioni, creando nel parco un vero e proprio bosco della vita.

Il sindaco Enrico Di Giuseppantonio, insieme ad assessori e consiglieri comunali, ha partecipato alla consegna delle piantine, condividendo un messaggio sentito e affettuoso rivolto alle famiglie: “Oggi celebriamo la gioia più grande: l’arrivo di nuovi bambini nella nostra città. Donare un albero significa augurare loro una vita che cresca forte, serena e piena di luce. L’olivo che piantiamo quest’anno, grazie alle ACLI, è un invito alla pace, un abbraccio simbolico per questi piccoli che cominciano ora il loro cammino. A tutti loro va il nostro più sincero benvenuto.”