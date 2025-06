FOSSACESIA: CHIUSA TEMPORANEAMENTE AREA CAMPER LUNGOMARE SUD, VERIFICHE SULLA SICUREZZA

CHIETI – L’Amministrazione Comunale di Fossacesia informa che l’area camper sul Lungomare Sud è attualmente chiusa temporaneamente, a causa di verifiche in corso sulla sicurezza idraulica e sul rispetto della nuova normativa vigente.

L’area, situata in parte su suolo privato e in parte della Provincia di Chieti, si trova accanto al canale Fosso Mayer, soggetto a movimenti di sedimenti e a rischio allagamento. Proprio per questo, il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) classifica la zona come a pericolosità di inondazione.

Le verifiche sono iniziate nel settembre 2024, con una riunione, convocata dal Sindaco Enrico Di Giuseppantonio, a cui hanno partecipato: i tecnici comunali dei Settori Lavori Pubblici, Urbanistica e Demanio, i rappresentanti della Provincia di Chieti, del Consorzio di Bonifica Sud, del Servizio Opere Marittime della Regione Abruzzo e della Capitaneria di Porto di Ortona.

I sopralluoghi a Fossacesia si sono svolti il 9 e il 18 ottobre 2024, nell’ambito di una ricognizione riportata in una relazione che riguarda anche tutti i corsi d’acqua di Francavilla, Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni e Fossacesia.

La procedura per il rinnovo della concessione dell’area camper e di un chiosco amovibile è stata avviata dopo la sua scadenza, ma è risultata sospesa a causa delle criticità idrauliche emerse e della necessità di rispettare l’iter tecnico, giuridico e amministrativo previsto dalla normativa. In Italia, purtroppo, queste procedure richiedono tempi lunghi e laboriosi, soprattutto quando coinvolgono più Enti e riguardano ambiti sensibili come la sicurezza del territorio.

Nel frattempo, il Comune ha incaricato un ingegnere idraulico per redigere un progetto che garantisca le condizioni di sicurezza richieste e si è in attesa del parere conclusivo dell’Autorità Distrettuale di Bacino dell’Appennino Centrale, indispensabile per poter finalmente procedere con il nuovo e rapido bando di assegnazione.

Il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio segue passo dopo passo l’intera vicenda, sollecitando gli enti coinvolti a superare ogni ostacolo burocratico per giungere rapidamente a una soluzione.

Nel nuovo Piano Regolatore Generale – attualmente sospeso per l’entrata in vigore della nuova legge urbanistica regionale sul cosiddetto consumo di suolo – sono previste aree attrezzate per camper e campeggi, collegate alla laboriosa perimetrazione di tutto il territorio di Fossacesia, in fase di completamento.

L’Amministrazione ribadisce “il proprio impegno concreto e continuo per uno sviluppo turistico sostenibile e responsabile, nel pieno rispetto delle norme e delle procedure. Dispiace constatare che, su una questione così delicata, si continuino a diffondere informazioni non corrette da parte di chi dovrebbe verificare i fatti presso gli uffici comunali prima di esprimere giudizi pubblici”.