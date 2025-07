FOSSACESIA CITTA’ DELLA MOVIDA E DEI GIOVANI: PARTE PROGETTO EDUCATIVA TERRITORIALE “NELLA RETE”

FOSSACESIA – Parte sul territorio comunale di Fossacesia (Chieti) il progetto di Educativa Territoriale #NELLARETE#, promosso nell’ambito dell’Avviso Abruzzo Giovani 2023 e finanziato dal Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili, con il supporto del Comune e dell’Ambito Sociale Frentano. I

l servizio – rivolto in particolare ai giovani e ai luoghi di aggregazione – sarà attivo da luglio 2025 a gennaio 2026, con la presenza di due educatori professionali in orario serale e notturno, presso postazioni facilmente riconoscibili. A Fossacesia gli interventi si concentreranno anche nei giorni della maggiore affluenza giovanile. Obiettivo principale dell’iniziativa è intercettare eventuali situazioni di disagio (come l’uso di sostanze o forme di isolamento sociale), promuovere il benessere e accompagnare i giovani verso i servizi territoriali. Un’azione di prevenzione e ascolto che si inserisce in un contesto, come quello di Fossacesia, caratterizzato da una movida estiva vivace ma ordinata, e da una comunità giovanile sana e responsabile.

«Fossacesia è una città tranquilla e accogliente, anche nei mesi estivi in cui cresce la presenza di giovani – ha dichiarato il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio – Questo progetto non nasce da un allarme sociale, ma dalla volontà di essere presenti e vicini a chi potrebbe sentirsi ai margini, offrendo supporto, ascolto e orientamento verso percorsi positivi. Ringraziamo l’Ambito Sociale Frentano per il lavoro congiunto e il personale educativo che opererà sul territorio». «L’Educativa di Strada – sottolinea Mariangela Galante, Assessore alle Politiche Sociali – rappresenta un’opportunità concreta per prevenire il disagio e promuovere relazioni sane, intercettando in modo proattivo bisogni spesso invisibili. Un lavoro silenzioso, ma fondamentale, per costruire una rete sociale più forte e inclusiva».

Le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale sono state informate dell’attivazione del progetto, anche ai fini di eventuali adempimenti operativi. Il calendario potrà subire variazioni che verranno comunicate tempestivamente. Il calendario degli interventi a Fossacesia per l’estate 2025 prevede le seguenti date: sabato 5 luglio, domenica 13 luglio, sabato 19 luglio, sabato 26 luglio, venerdì 1° agosto, sabato 2 agosto, domenica 10 agosto, domenica 17 agosto, domenica 24 agosto.