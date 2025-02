FOSSACESIA: COMUNE POTENZIA IL PROPRIO APPARATO CON NUOVE ASSUNZIONI

FOSSACESIA – L’amministrazione Comunale di Fossacesia (CH) continua a investire nella propria struttura amministrativa con nuove assunzioni, al fine di garantire un’organizzazione sempre più efficiente e adeguata alle esigenze di una città in continua crescita demografica ed economica. Negli ultimi mesi, sono stati effettuati diversi inserimenti nei vari settori del Comune, contribuendo al potenziamento dei servizi offerti.

In particolare, sono stati assegnati, con i fondi statali, agli uffici Tecnici e Finanziari per i progetti PNRR due professionisti: Sabrina Di Guilmi e l’ingegnere Cinzia Pieri. Queste le nuove assunzioni:Fatmir Shekaj, funzionario amministrativo contabile, con incarico all’Ufficio Ragioneria; Virginia Befacchia, Istruttore amministrativo contabile, presso l’Ufficio Tributi; Domenico Cicchitti, Istruttore amministrativo , al servizio Affari Generali; due nuove agenti di Polizia Locale, Luigi Falco e Riccardo Blasioli, per rafforzare la squadra di sicurezza locale, con la recente nomina del nuovo Comandante Alfredo Ciccocioppo a tempo pieno.

Inoltre, nell’Ufficio Anagrafe, è stata effettuata una mobilità interna con il trasferimento di Ida Silveri dalla Polizia Locale , contribuendo a garantire un miglior funzionamento dei servizi offerti ai cittadini.

Al momento è in corso il bando di mobilità riservato a dipendenti pubblici, in servizio in altri Enti, per l’assunzione di un Istruttore tecnico. A breve, l’Amministrazione procederà anche con il concorso pubblico per un Istruttore amministrativo, un istruttore contabile e due operatori esperti nella manutenzione.

Questi inserimenti sono fondamentali per rafforzare i settori chiave del Comune di Fossacesia e migliorare l’organizzazione degli uffici, della sicurezza e della manutenzione del territorio.

“L’Amministrazione Comunale continua a lavorare per una gestione sempre più efficiente e per una riorganizzazione della struttura comunale che risponda alle esigenze della città. Entro la fine di marzo – spiega il sindaco Enrico Di Giuseppantonio – procederemo alla revisione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale, prevedendo ulteriori assunzioni necessarie per completare definitivamente l’organizzazione del Comune, garantire il buon funzionamento dei servizi”.

Nonostante le difficoltà dell’ultimo decennio, con il continuo blocco delle assunzioni e le continue modifiche nella legislazione riguardante il personale negli Enti Pubblici, “l’Amministrazione Comunale – ha aggiunto il sindaco – è riuscita a superare questa fase con impegno e determinazione. Ora ci avviamo verso un Comune sempre più al servizio di tutti, con l’obiettivo di rispondere alle sfide di crescita e modernizzazione”.