FOSSACESIA: COMUNE PROPONE UN CORSO DI RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE E DIFFUSIONE DEI DEFIBRILLATORI

FOSSACESIA – Continua l’impegno del Comune di Fossacesia (Chieti) per la tutela della salute e la promozione della sicurezza pubblica. In collaborazione con il Servizio 118 della ASL2 Lanciano/Vasto/Chieti, l’Amministrazione organizza un corso gratuito di rianimazione cardiopolmonare (BLSD) con l’uso del defibrillatore semiautomatico.

Il corso si terrà sabato 19 luglio 2025, a partire dalle ore 9.00, presso la Palestra Polivalente di Fossacesia in Via Primo Maggio. L’iniziativa è aperta a tutti i volontari e ai cittadini che desiderano acquisire competenze salvavita fondamentali. “Formarsi per intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza è un atto di grande responsabilità civile. Invitiamo la cittadinanza a partecipare numerosa. Sapere come usare un defibrillatore può fare la differenza tra la vita e la morte”, ha dichiarato il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio. Negli ultimi anni, il Comune ha dislocato defibrillatori semiautomatici nei punti strategici della città. Un esempio simbolico è la cabina telefonica in pieno centro storico, riqualificata e oggi sede di un defibrillatore sempre accessibile alla cittadinanza. “Abbiamo installato i dispositivi dove c’era maggiore necessità, tenendo conto della presenza turistica e delle esigenze “, ha aggiunto l’Assessore, Maria Galante. “Questo corso completa un percorso di prevenzione e preparazione iniziato anni fa e che continueremo a sostenere con convinzione.”

L’iniziativa rappresenta un importante tassello nel piano di prevenzione e sicurezza promosso dall’Amministrazione comunale. Partecipare al corso significa contribuire a costruire una città più consapevole, pronta e solidale. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati: si consiglia di prenotarsi per tempo. Per informazioni e iscrizioni:Segretariato Sociale del Comune di Fossacesia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00