FOSSACESIA: CONCLUSI I LAVORI DI BONIFICA DELL’EX DISCARICA COMUNALE

FOSSACESIA – Conclusi i lavori di Messa in Sicurezza Permanente (MISP) dell’ex discarica comunale di Fossacesia capoluogo (Chieti), un intervento di rilevanza strategica per la tutela ambientale e la sicurezza del territorio, realizzato in un’area sensibile a ridosso del cimitero comunale e in prossimità del centro urbano.

Il sito, utilizzato come discarica oltre quarantacinque anni fa, rientrava nelle modalità di smaltimento diffuse all’epoca in numerosi comuni italiani, caratterizzate dalla collocazione dei rifiuti in aree che, nel tempo, sono state progressivamente inglobate nel tessuto urbano. Proprio per la crescente vicinanza al centro abitato e per l’evoluzione della normativa ambientale, la discarica venne chiusa, rimanendo tuttavia per decenni una criticità ambientale non risolta.

L’intervento ha interessato una superficie di circa 10.000 metri quadrati ed è stato finalizzato alla messa in sicurezza definitiva del sito mediante un complesso insieme di opere di ingegneria ambientale e geotecnica, altamente specialistica, comprendenti il rimodellamento morfologico del terreno, il consolidamento del versante, l’isolamento della massa dei rifiuti tramite sistemi impermeabili in HDPE, la realizzazione del pacchetto di capping multistrato, la regimazione delle acque meteoriche e il ripristino ambientale con copertura in terreno vegetale e idrosemina.

Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 1.422.213,05 euro, di cui 174.134,91 euro a titolo di cofinanziamento del Comune di Fossacesia, mentre la restante parte è stata finanziata con contributi regionali, a conferma della proficua collaborazione istituzionale tra Regione Abruzzo e Amministrazione Comunale nella risoluzione di problematiche ambientali storiche.

«La conclusione di questo intervento – dichiara il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, nominato Commissario dalla Regione Abruzzo per la realizzazione dell’opera – rappresenta un risultato concreto di programmazione e responsabilità istituzionale. Si chiude definitivamente una criticità ambientale, restituendo sicurezza e dignità a un’area particolarmente delicata del territorio comunale». Il Sindaco evidenzia, inoltre, come «l’opera costituisca un esempio virtuoso di utilizzo delle risorse pubbliche, in cui la qualità della progettazione e dell’esecuzione dei lavori ha rappresentato un elemento centrale per garantire un risultato duraturo ed efficace».

I lavori sono stati realizzati sulla base di una progettazione specialistica curata dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto dal geologo Andrea Venosini, dall’ingegner Camillo Caniglia (Studio Bona) e dall’architetto Flavio Saraceni. La Direzione Lavori è stata affidata all’ing. Gino Di Felice, il Coordinamento per la sicurezza all’arch. Antonio Zavarelle, con l’ing. Nico Priori nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento. L’esecuzione dell’intervento è stata curata dalla Cericola Srl, che ha operato con professionalità ed efficienza in un contesto tecnicamente complesso.

La conclusione della Messa in Sicurezza Permanente dell’ex discarica comunale di Fossacesia “rappresenta un passaggio rilevante nel percorso di risanamento ambientale del territorio e costituisce un modello di intervento strutturato e definitivo per la gestione delle discariche storiche dismesse, in linea con gli indirizzi regionali e nazionali in materia di tutela ambientale e sicurezza del suolo”, si legge in una nota.