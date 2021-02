FOSSACESIA, CONCLUSO SCREENING COVID: NESSUN POSITIVO

FOSSACESIA – “Con grande senso di responsabilità, Fossacesia ha risposto ampiamente e ben 1.969 cittadini, numero maggiore di quello richiesto dalla Asl 2 Abruzzo, si sono sottoposti al test per la prevenzione del contagio da Covid-19 nelle giornate del 29, 30 e 31 gennaio e del 6 e 7 febbraio. In tanti hanno compreso l’importanza di individuare, tracciare e isolare il più possibile il virus con l’obiettivo di contribuire ad arginare gli effetti devastanti della pandemia sulla salute e la sicurezza di tutti”.

È il commento del sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio alla conclusione del secondo fine settimana, che ha visto un’affluenza nella postazione realizzata nella palestra polivalente di via Primo Maggio, di 821 cittadini.

“È stato profuso un grande impegno organizzativo, il frutto di un grande lavoro di squadra che ha visto impegnati medici, dottori in scienze infermieristiche e volontari della Protezione Civile Comunale, che volontariamente hanno reso possibile lo screening. A loro va il mio più sentito ringraziamento e in qualità di membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani -Abruzzo- , plaudo a tutti coloro che nei centri della nostra regione hanno lavorato con lo stesso senso di responsabilità per le loro comunità – ha aggiunto il sindaco Di Giuseppantonio – L’indagine ha permesso di accertare che non vi sono asintomatici a Fossacesia ed è un risultato importante. Guai però a pensare che da noi ci si possa permettere di assumere atteggiamenti meno guardinghi. L’attenzione deve rimanere alta e il rispetto delle regole da parte di tutti è fondamentale”

