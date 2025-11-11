FOSSACESIA: “CRESCE RICETTIVITA’ TURISTICA”, 155 STRUTTURE OPERATIVE SUL TERRITORIO

FOSSACESIA – Sono 155 le strutture registrate sul territorio comunale di Fossacesia (Chieti), tra affittacamere, agriturismi, bed & breakfast, case per ferie e hotel: “un dato in crescita, che conferma la vivacità del comparto turistico e l’interesse sempre maggiore verso la città e il suo territorio”.

È il dato emerso questa mattina – si legge in una nota – nel corso di una riunione presieduta dal sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, alla presenza dei responsabili degli uffici comunali, dedicata alla programmazione e riorganizzazione delle attività legate alla ricettività e alla promozione turistica per il 2026.

“L’incontro ha rappresentato un momento importante di confronto in vista della Borsa Internazionale del Turismo (BIT), che come ogni anno si terrà a Milano nel mese di febbraio, dove Fossacesia sarà presente, come ogni anno, nello stand della Regione Abruzzo per promuovere la propria offerta turistica”, si legge ancora nella nota.

“Un ulteriore elemento significativo – viene spiegato – riguarda le seconde case, che in proporzione all’estensione territoriale e al numero di abitanti, fanno di Fossacesia il Comune della costa abruzzese con il maggior numero di abitazioni destinate a uso turistico. Un risultato che testimonia l’attrattività della località e il suo ruolo crescente nel panorama turistico regionale”.

“Il turismo rappresenta un settore strategico per Fossacesia – dichiara il sindaco Di Giuseppantonio – I dati sulla ricettività confermano un trend positivo che ci incoraggia a proseguire nel percorso di valorizzazione del nostro territorio, puntando su qualità, accoglienza e sostenibilità”.

“L’Amministrazione comunale continuerà a lavorare in sinergia con gli operatori e con le strutture ricettive per consolidare e potenziare l’offerta turistica, anche attraverso iniziative di promozione e partecipazione a fiere di settore”, conclude il primo cittadino.